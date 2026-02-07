Pour le petit Davine, enfant franco-iranien décédé à l’âge de 6 ans le 11 décembre 2025 ! La chronique de Daniel Aaron

Il est cinq heures et je ne dors pas… !

C’est mon anniversaire aujourd’hui…j’ai 59 ans et je voulais vous offrir une recette iranienne d’un dessert magnifique… un flan à l’eau de rose et au safran.

Et comme j’aime écrire et partager mes mots, j’aurais pu vous parler de mes Kombats.

Non, aujourd’hui, alors que le temps passe de plus en plus vite, je veux vous parler d’une seule chose, d’un dessert !

D’un dessert iranien que j’ai découvert lors d’une cérémonie de deuil tenue pour commémorer le souvenir terrible d’un petit garçon iranien décédé à Strasbourg à l’âge de 6 ans. Ma rencontre avec ses parents a encore démontré quelque chose. L’important n’est pas d’être compatissant, ni d’être dans la bienveillance, ni de pleurer…

Non, l’important ce sont les actes… ce sont les preuves qu’on peut apporter pour soutenir, aider. C’est le FAIRE et pas l”’être” ou l’”avoir”.

Car ce qui m’a bouleversé ce jour là, c’est que les parents de ce petit ange ont été soutenus par l’ensemble de leurs collègues de travail de la clinique du Ried à Schiltigheim qui ont créer une chaîne de solidarité en se relayant pour leur offrir des jours de rtt et leur permettre ainsi d’être au chevet de leur garçon.

C’est cela que je veux célébrer aujourd’hui. C’est le “faire” et pas l’”être” ou l’”avoir”.

L’important à notre époque, à la veille de scrutins électoraux si cruciaux, ce sont les Ingrid Töldte qui travaillent toute l’année pour entretenir les tombes juives. Ce sont les militants qui vont mouiller la chemise pour mener les Kombats démocratiques.

C’est ce qu’on peut faire, vous, moi, nous, pour arrêter la lâcheté de l’inaction.

Aujourd’hui, je pense à ce petit ange franco-iranien mais aussi à ces musulmans iraniens écrasés par leurs coreligionnaires devenus fous. Aux 50 000 morts iraniens… Et j’y pense en tant qu’alsacien, français, européen et juif.

Je pense surtout à l’effroyable lâcheté des pays occidentaux qui attendent encore la venue du messie pour intervenir en Iran.

Je pense à ce qu’il faudrait FAIRE pour précipiter enfin la chute de ce régime qui a terrorisé le monde entier jusqu’à venir couper la tête ici à des Samuel Paty, au père Hamel. Jusqu’à venir tuer les victimes du Bataclan, de Charlie Hebdo et de l’attentat de Strasbourg. Jusqua venir voiler les femmes ici.

Je pense alors inévitablement à ce qu’il faudrait faire ici aussi aux complices de ces criminels ! A ces élus gauchistes qui osent venir pleurer aux cérémonies commémoratives et qui sont accueillis par des notables ayant perdu tout sens de la dignité car endormis dans leur confort. Mais ce n’est pas le sujet aujourd’hui… ce le sera demain. Faites-moi confiance.

Aujourd’hui, pour mon anniversaire, je vous offre donc une recette. Ce dessert magnifique s’appelle “SHOLEZARD”. C’est un flan à l’eau de rose et au safran. Une merveille…

C’est LA spécialité iranienne. Il m’a été offert par les parents de ce petit “Danine” à l’occasion de notre rencontre si émouvante et l’accolade si intense entre le papa et moi ! Je ressens encore là où j’écris, allongé, l’étreinte de cet homme perse si meurtri dans son 40 ieme jour de deuil… et de penser donc à tous les Iraniens qui se battent pour leur liberté et aussi la notre !

En goûtant ce dessert, étant hyper sensible -ce n’est pas pour rien que j’ai fait le restaurant le Plum’Art – j’ai tout de suite pensé qu’il fallait donner un nom à cette recette, à ce moment multisensoriel .

Avec l’accord de leurs parents, je me suis permis de le baptiser du prénom de ce petit ange parti si vite :

DAVINE…

Ce dessert s’appelle donc “Davine” et fera partie un jour de ma carte de dessert quand je relancerai mon Plum’Art ce qui ne saurait plus trop tarder. Si je le fais, ce sera un restaurant tourné autour du canard et de la choucroute… avec des sushis révolutionnaires… des Choushi’Art.

Tous à vos fourneaux !

Belle journée de cuisine.

Daniel Aaron

