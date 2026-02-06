Rumeurs sur un départ des ministres Horizons : une source gouvernementale dément auprès d’Opinion internationale

Depuis plusieurs jours, une rumeur insistante circule dans plusieurs rédactions parisiennes : les ministres issus du parti d’Edouard Philippe s’apprêteraient à quitter le gouvernement dans les prochaines semaines, à l’approche des municipales. Cette hypothèse, présentée comme une conséquence politique de la campagne locale, a commencé à enfler à mesure que certains ajustements ministériels étaient évoqués en coulisses.

Selon une source gouvernementale qui s’est confiée à Opinion internationale, cette lecture est « totalement infondée ». « Il n’y a aucun plan de départ coordonné des ministres Horizons. C’est une rumeur qui s’est autoalimentée sans aucun fondement réel », assure-t-elle. Cette même source précise que les situations individuelles liées aux municipales ne doivent en aucun cas être interprétées comme une stratégie collective du parti fondé par Edouard Philippe.

Le cas de Charlotte Parmentier-Lecocq, chargée de l’Autonomie et des personnes handicapées, relève ainsi d’une contrainte juridique très spécifique liée au statut de son suppléant candidat à la mairie, et non d’une décision politique liée à Horizons. De la même manière, les éventuels ajustements évoqués autour d’autres ministres engagés dans des campagnes locales relèvent de cas particuliers et non d’un mouvement d’ensemble.

Toujours selon cette source gouvernementale, « les ministres Horizons sont pleinement engagés dans l’action gouvernementale et ne prévoient absolument pas de quitter leurs fonctions ». Une mise au point claire qui vient contredire une rumeur devenue, à tort, une quasi-certitude dans certains cercles médiatiques.

La Rédaction