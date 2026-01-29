Pour les dix ans du Festival du film documentaire, projection et Rencontre avec Élisabeth Kapnist : « Mes films sont le coeur battant de ma vie ».

Aujourd’hui ce festival fête ses dix ans avec les parcours des cinéastes exemplaires.

En Invitant des réalisateurs au parcours remarquable afin que les spectateurs découvrent comment leur chemin a permis d’influencer un changement des regards sur le monde,

Elisabeth Kapnist, 30 ans de cinéma

Frédéric Goldbronn, 30 ans de cinéma

François Caillat, 40 ans de cinéma

Tony Gatlif, 45 ans de cinéma

Stephane Mercurio, 33 ans de cinéma , la femme à la caméra

L’année 2026 commence pour ce festival avec des projections des films d’Élisabeth Kapnist et une rencontre avec la marraine du 10éme anniversaire à la Médiathèque James Baldwin.

Mina Rad, Réalisatrice et déléguée générale du festival, nous raconte : “Ses films nous ouvrent chacun un monde diffèrent, on s’aperçoit à quel point sa diversité de point vue et dispositif donne une richesse à son cinéma.”

Elisabeth Kapnist peut être considérée comme un modèle pour des réalisateurs et réalisatrices de documentaires. En 30 ans de métier dans le cinéma, elle a réalisé et écrit plus de trente films. Chaque film est un voyage, une quête. D’un film à un autre elle cherche son point de vue, varie ses dispositifs. Elle écrit et co-écrit des scénarios.

Dans chaque film elle sait comment emmener des spectateurs avec elle dans sa quête . Ses trentaines de films sont les fruits d’une passion, d’une vie de création.

Elle est un vrai modèle pour les cinéastes. J’étais formée par elle et par André van In dans le cinéma documentaire en 2012.

Elisabeth Kapnist : sa trentaine de films peut être classée en cinq catégories :

I)Le cinéma en lumière

II)Les femmes de l’ombre mise en lumière

III)Focus sur La psychanalyse

IVLa Russie des Origins familial à la quête de l’ héritage culturelle russes

V)Des courts-métrages de fiction

Le but de ce voyage est voyager dans ses 30 ans de cinéma et poursuivre son parcours.

Michel Taube

Projection de son film Céleste et Monsieur Proust suivi d’un débat autour de son parcours exemplaire sur 30 ans de cinéma et la mise en lumière des femmes de l’ ombre dans ses films : Karen Blixen, le songe d’une nuit Africaine, Matisse et Lydia …Le jeudi 29 janvier 2026 De 19h à 22 h à la Médiathèque James Baldwin 10 bis rue Henri Ribiere 75019 Paris. Métro Place de fêtes. Entrée gratuiteRencontre avec Élisabeth Kapnist : » Mes films sont le coeur battant de ma vie . » 30 ans de Cinéma,

https://youtu.be/seHCAG_aIrQ

Entretient avec Elisabeth Kapnist, la marraine du festival, 30 ans de Cinéma,

https://youtu.be/mlpxndqr1Qs