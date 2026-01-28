Olivier Huyghues Despointes, chef d’entreprise : « vie chère en Martinique, le vrai problème que personne n’ose affronter. »

La vie chère est partout dans le débat public. Colère. Incompréhension. Tensions sociales. Mais à force de désigner de faux responsables, on passe à côté de l’essentiel. Le problème n’est pas la marge des entreprises. Le problème, c’est une fiscalité massive, cumulative et toujours en hausse.

Les chiffres sont connus. Les résultats du commerce sont faibles (0 à 2 %). Si les entreprises s’enrichissaient, elles ne fermeraient pas. Or les défaillances explosent. Plus de 450 entreprises ont disparu en 2025 en Martinique. Combien d’emplois détruits, de pouvoir d’achat perdu. Un tissu économique fragilisé.

Pendant ce temps, les taxes augmentent. Exemple concret : le versement mobilité. En seulement trois ans, il est passé de 54 M€ en 2023 à 58 M€ en 2024 puis 67 M€ estimés en 2025. Pire, à l’ordre du jour de la prochaine plénière de la Collectivité Territoriale de Martinique, l’idée chemine de passer la taxe de 2 % à 3 %. Ainsi, avec + 50%, ce sera plus de 30 M€ supplémentaires prélevés chaque année sur les entreprises.

30 M€ en moins pour l’emploi.

30 M€ en moins pour l’investissement.

30 M€ en moins pour la compétitivité.

Pour quels résultats ? Les Martiniquais vivent tous les jours avec des transports toujours défaillants. Des grèves à répétition. Des martiniquais qui ne peuvent pas aller travailler, des enfants qui ne vont pas à l’école.

Autre exemple : l’octroi de mer. Cette taxe invisible, intégrée dans les prix mais payée par tous. Plus de 1 100 € par habitant et par an. Plus de 3 300 € pour une famille de trois personnes, sans jamais voir la ligne « impôt ». Pour un résultat scandaleux et un chômage à 14,4 % et près de 28 % de pauvreté.

Et malgré cela… les taux augmentent encore.

Le problème est structurel. Les finances publiques sont orientées vers le fonctionnement, pas vers l’investissement. Les dépenses progressent. L’endettement augmente. La pression fiscale s’alourdit.

Et la réponse reste toujours la même : augmenter les impôts.

Chaque hausse produit pourtant les mêmes effets : hausse des prix, destruction d’emplois, baisse de l’investissement, défiance sociale.



Il est temps de changer de paradigme ! L’entreprise n’est pas le problème. Elle est la solution.

Ce sont les entreprises qui créent la richesse, financent les salaires, génèrent le pouvoir d’achat, assurent les recettes publiques.

Sans entreprises solides, pas d’emplois durables, pas de finances publiques pérennes, pas de cohésion sociale.

Lutter contre la vie chère suppose, une pause fiscale immédiate, une baisse des dépenses publiques de fonctionnement, une réforme de la fiscalité indirecte, un choix clair en faveur de l’investissement, une concertation réelle avec ceux qui produisent.

La Martinique a le choix : subir ou réformer.

Mais une chose est certaine : on ne sauvera pas notre territoire contre ses entreprises. On le sauvera avec elles.

Olivier Huyghues Despointes

Chef d’entreprise en Martinique