« La Tunisie est peut-être en situation pré-révolutionnaire ». Michel Taube dans le Carrefour de l’info de Global Africa Telesud avec Adile Farquane

En géopolitique, la confiance n’est pas une opinion. C’est un capital stratégique. Et ce capital, Donald Trump l’a dilapidé. Les derniers événements ne relèvent pas de l’erreur ou de l’improvisation ponctuelle. Ils…
Dans une campagne municipale parisienne dominée par les calculs d’appareils et les équilibres partisans, un phénomène plus discret mais révélateur se dessine autour de Sarah Knafo. Ce ne sont pas des investitures…
La lutte contre l’islamisation de la société française va nécessiter beaucoup d’audace de la part de nos politiques. L’adoption, à l’initiative de LR et notamment du député Eric Pauget, d’une résolution visant à…
Au terme d’une semaine diplomatique aussi folle qu’imprévisible, où Donald Trump aura successivement occupé la scène à Davos, lancé son Forum de la paix, avancé puis reculé sur le Groenland, reculé sur…