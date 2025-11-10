Nous respectons votre vie privée

Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.

Edito
08H59 - lundi 10 novembre 2025

L’Etat de droit doit être au service de notre sécurité. Autorisons l’affichage de la tête des voleurs pour protéger enfin les commerçants et les Français. Michel Taube sur CNEWS

 
Michel Taube
Directeur de la publication