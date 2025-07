Émilien à l’Élysée ! L’Opi’news de Michel Taube

Il est l’anti-héros parfait, le petit prodige au sourire discret et au savoir infini, l’enfant studieux que la République rêverait d’avoir pour gendre ou, pourquoi pas, pour président. Émilien, 22 ans, étudiant en histoire devenu champion toutes catégories des « 12 coups de midi », émission du groupe Endemol présentée par l’excellent Jean-Luc Reichmann, a été éliminé ce 6 juillet. Mais avec 647 participations, plus de 2,5 millions d’euros de gains, 23 voitures (il dit ne pas savoir quoi en faire) et le record mondial des jeux télévisés, il sort par la grande porte. Celle que beaucoup d’hommes politiques, eux, n’ouvriront jamais.

Pourquoi a-t-il gagné ? Parce qu’il incarne ce que la France ne célèbre plus assez : la discipline, la culture, l’humilité et le goût de l’effort. Là où d’autres braillent, Émilien répond. Là où la société glorifie la vacuité, lui fait l’éloge du savoir.

Même Rachida Dati, peu suspecte d’élans démagogiques, l’a reconnu : « Son sang-froid, sa culture et son humilité ont captivé des millions de Français pendant plus de 21 mois. […] Il incarne le goût de l’effort et la curiosité qui nous rassemblent. » Tout est dit. Et si elle le dit, c’est que la classe politique commence à comprendre ce que les Français plébiscitent : la méritocratie tranquille, le sérieux sans arrogance, le talent sans storytelling.

C’est pourquoi il mérite bien plus qu’une coupe ou un chèque : la ministre de la Culture devrait le faire chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres ! Car en popularisant l’intelligence, il a fait œuvre de culture.

Et Emmanuel Macron devrait recevoir à l’Elysée celui qui a illuminé les écrans du pays durant deux ans ! Pas pour lui offrir un ministère, mais pour saluer la France qui travaille, qui apprend, qui avance. Celle qui ne rêve pas de buzz mais de réponses exactes. Celle que l’on oublie trop souvent.

Et pourquoi pas plus ? Dans un pays fatigué par ses politiciens et sa technostructure, Émilien pourrait bien représenter cette génération de Français discrets et lucides qu’on aimerait entendre davantage. Une seule issue : qu’il soit candidat à la présidentielle de 2027. Il connaît déjà toutes les réponses. À commencer par celle que la France attend : l’exemplarité.

Michel Taube