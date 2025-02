Droit du sol, qu’est-ce-qu’être Français… Le débat impossible proposé par Bayrou pour faire oublier l’essentiel ! La chronique de Patrick Pilcer

Chacun connaît « l’effet papillon » popularisé par le météorologue Edward Lorenz pour expliquer la théorie du chaos : « le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? »

En tout cas le terrible cyclone sur Mayotte a généré un débat sur le droit du sol, non pas seulement à Mayotte mais en France. François Bayrou essaie d’élargir la réflexion en posant la question « qu’est-ce qu’être Français ? », une manière des plus classiques pour que ce débat impossible produise moins qu’un battement d’ailes de papillon et fasse pschitt !

C’est aussi une façon comme une autre pour détourner les projecteurs des véritables préoccupations des Français. Pendant qu’on débattra de ce qu’est d’être Français, on ne parlera pas, du moins Bayrou l’espère, du pouvoir d’achat, de la réduction des dépenses publiques, du faible taux d’emploi, des défaillances d’entreprises, de la hausse du chômage, de la piètre croissance économique, de notre dette abyssale, de notre incapacité à réformer le pays !

Mais les Français ne sont pas dupes. Bayrou a beau tenter de détourner leur attention, et de les perdre en arguties pour des vétilles, ils savent bien qu’évoquer la sexualité des brachycères, avec ou sans consentement, ne remplira jamais leur réfrigérateur et n’améliorera pas leur fin de mois !

D’autant que nous savons ce qu’est d’être Français.

Nous savons que cela ne se réduit pas à une identité. Même si nous avons une seule et même carte d’identité, l’identité française est plurielle. L’habitant de Bastia a une identité différente de celui d’Ajaccio, tout comme celui de Strasbourg de celui de Mulhouse, celui de Nancy de celui de Metz, celui de Nice de celui de Brest, mais tous sont Français, se revendiquent Français et sont reconnus comme tels.

Car il ne faut jamais confondre identité et citoyenneté ! Nous sommes tous différents, nous avons tous des origines différentes, un ADN distinct, nous revendiquons chacun nos différences, nous ne les renions jamais et pour autant nous sommes tous fiers de notre citoyenneté commune. Nous pouvons, en même temps, soutenir l’équipe de France de football ou de rugby et porter le maillot du Barca de Johan Cruyff…

Être Français, c’est aller au-delà de nos différences et accepter les devoirs que confère la citoyenneté.

Être Français, c’est « Vivre Ensemble » en respectant toutes les lois de la République, qui n’est pas n’importe quelle République.

La République Française est indivisible, laïque, démocratique et sociale. La République Française assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. La République Française respecte toutes les croyances. La République Française favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. Être Français, c’est chanter les valeurs de la République, Liberté Egalité Fraternité, et son principe fondateur, la laïcité. Être Français, c’est « faire nation » et adopter le modèle social, culturel, économique, démocratique que créent ces valeurs et ce principe.

Cela nous le savons tous, pas besoin d’un énième débat pour cela.

La tâche d’un véritable premier ministre n’est pas de nous perdre par un débat inutile sur le vivre ensemble mais d’améliorer les conditions de chacun pour mieux vivre ensemble.

Pour cela, réfléchissons enfin ensemble à notre modèle social, et à la manière de le financer. Nous vivons une véritable révolution technologique, industrielle, sociologique comme une fois tous les cinquante ans. Il est par conséquent urgent de repartir de la page blanche et d’écrire un nouveau pacte social, un nouveau socle commun du vivre ensemble, pour mieux vivre ensemble aujourd’hui qu’hier, et demain qu’aujourd’hui. Avec un réfrigérateur mieux rempli pour chacun !

Le vrai débat doit se situer sur ce sujet, pas sur la sexualité des brachycères !

Patrick Pilcer

Président de Pilcer & Associés, conseil et expert sur les marchés financiers