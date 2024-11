Vatican : Omar Harfouch reçu par le pape François et décoré de la médaille pontificale du Jubilé 2025

Le Souverain pontife recevant un pèlerin de la paix !

Omar Harfouch, compositeur, pianiste, patron de médias et chef d’entreprise engagé pour la paix, a été reçu avec sa famille en audience privée par Sa Sainteté le pape François vendredi 15 novembre.

La veille, la Cité pontificale avait vécu une grande première ! Omar Harfouch avait joué son Concerto pour la paix dans la bibliothèque apostolique du Vatican, dans le salon Sistino, un lieu sacré qui n’accueille jamais de public et dans lequel aucun événement ou concert n’avait jamais été donné.

Cet homme universel a ensuite eu le privilège d’être la toute première personnalité à recevoir la médaille pontificale du Jubilé 2025 du Vatican, frappée par le Pape François.

Cette médaille, qui est une reproduction d’une pièce de monnaie que Saint-Pierre avait sur lui jusque dans sa tombe, est un véritable symbole de paix et d’espérance.

Accompagné de Mathieu Bonnin dirigeant l’orchestre symphonique, Omar Harfouch, qui était accueilli par Monseigneur Vincenzo Zani, a véhiculé son message de paix devant les plus grands représentants des bibliothèques du monde entier.

Dans son discours, Monseigneur Vincenzo Zani a rappelé :

« La bibliothèque apostolique du Vatican est très heureuse d’accueillir ce soir, avec les responsables des bibliothèques les plus importantes du monde, pour la première fois dans ce lieu historique, un concert d’Omar Harfouch. Je le salue chaleureusement et lui exprime mes sincères remerciements. »

Avant de jouer, Omar Harfouch a eu ces mots touchants :

« Je voudrais rappeler que le Pape François a dit une phrase : « Nous devons tous œuvrer pour la paix par n’importe quel moyen. » Cette phrase constitue le fondement de la musique que nous allons jouer ce soir. Chacun doit essayer de faire par ses propres moyens tout ce qu’il peut pour aider à promouvoir la paix. C’est la première fois que nous jouons ce Concerto pour la paix dans un endroit aussi sacré. Nous allons essayer de parler à vos cœurs, et nous espérons que cet appel traversera les frontières. Car cet appel sera lancé du Vatican, ce qui est très symbolique. »

Sous les auspices du Tout-puissant ou par la grâce du génie humain, – chacun en appellera à sa spiritualité -, Omar Harfouch a interprété son fameux Concerto pour la paix.

Chaleureusement applaudi à l’issue de sa prestation, Omar Harfouch a ensuite reçu la médaille qui marquera le jubilé 2025 du Vatican, plus grand événement de l’église catholique de l’année prochaine.

Cet honneur et la rencontre avec le pape François témoignent à quel point le message de paix du pianiste et compositeur est entendu et salué dans la sphère la plus sacrée. La plus belle des récompenses pour ce “pèlerin de la paix”qui, de Paris au Vatican, et bientôt dans le monde entier met son Concerto pour la Paix au service de la paix universelle.

Michel Taube