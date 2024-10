Maestro Omar Harfouch. L’édito de Michel Taube

Dans un concert pour la paix inoubliable, le tout Paris a pu partager la vision universelle du compositeur et pianiste Omar Harfouch.

Au Canada, le substantif « people » signifie société. En France « people », ce sont les paillettes. Avec Omar Harfouch, les paillettes se mettent au service de la société et les People en sont bien contents.

Le 28 septembre dernier, le tout-Paris s’est donné rendez-vous au théâtre des Champs-Élysées pour assister à ce qui est, sans l’ombre d’un doute, l’un des événements musicaux de l’année : le Concert pour la Paix donné par Omar Harfouch et l’Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée dirigé par Matthieu Bonnin.

En une soirée, Omar Harfouch a touché les cœurs et les âmes de 2000 invités en fusionnant deux valeurs universelles – la musique et la paix – pour offrir une performance qui allait bien au-delà d’un simple spectacle.

Paris n’avait pas vu un tel rassemblement depuis longtemps. Sous les dorures et les voûtes de cette salle mythique, les personnalités les plus en vue de la scène culturelle française étaient présentes. Dans l’ordre ou dans le désordre, autour d’Omar Harfouch, et de son épouse Yulia, on put saluer Teddy Riner, Marc Lavoine et Adriana Karembeu qui confessèrent ce soir-là leur idylle d’un baiser surprise, Laetitia Casta (dans une robe sublime qui n’en était pas une), Philippe Douste-Blazy, le Prince et la Princesse de Luxembourg, Sarah Saldmann, les animateurs Stéphane Bern, Nelson Monfort, Harry Roselmack, Jordan de Luxe, Bernard de La Villardière, Christophe Beaugrand, Sasha Elbaz, Evelyne Thomas,les étoiles du 7ème art, de la musique et des réseaux sociaux Sonia Rolland, Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier, Saïd Taghmaoui, Emmanuelle Seigner, Vincent Perez et son fils Pablo, Franck et Danièle Dubosc, Pierre Arditi et Antoine Duléry, Adil Rami, Kev Adams, Elie Semoun, Jean-Claude Jitrois, Anggun et son époux Christian Kretschmar, Clara Morgane, Amel Bent,Béatrice Rosen, Shy’m, Vitaa, Jenifer, Slimane, Benjamin Castaldi et son épouse Aurore Aleman, Massimo Garcia… Nous ne pouvons citer tout le monde.

Mention spéciale à la grande Catherine Deneuve, marraine d’Ensemble contre la peine de mort dans les années 2000 lorsque nous l’avons créée et dirigée.

Najwa Harfouch, la fille aînée d’Omar Harfouch, ouvrit les festivités en confiant à la salle que son papa avait choisi la France pour que ses enfants n’aient pas à souffrir de questions sur leurs origines, leur religion, leur couleur de peau…

Le programme musical fut à l’image de son compositeur et pianiste : audacieux, émouvant, philharmonique et œcuménique. Omar Harfouch a livré au public des œuvres de sa propre création, témoignant de son talent. Au menu, « ⁠la fantaisie orientale », « Tripoli », « Sauvons une vie, nous sauvons l’humanité » et, grandiose final, « ⁠le Concerto pour la paix ». Chaque note, chaque mouvement semblait raconter une histoire, celle d’un monde en quête de paix et d’harmonie.

Omar Harfouch réussit également cette fusion envoûtante entre des inspirations musicales orientales et occidentales, en invitant aussi son orchestre personnel qui sublima les œuvres jouées avec des instruments orientaux anciens comme le Qanoun qui nous transportèrent tous dans un tour du monde…

Dans un entretien pour Opinion Internationale, Omar Harfouch nous avait confié son ambition musicale et sa crainte d’affronter la scène parisienne, toujours redoutable pour les artistes. Pari relevé !

Le succès de la soirée tient autant au talent d’Omar Harfouch qu’au moment si particulier de sa tenue : certes, aujourd’hui du Proche-Orient à l’Europe, de son Liban natal aux affres de l’actualité en France, le monde est à nouveau plongé dans des turbulences profondes. Mais la France reste la France, cette patrie des droits de l’homme, dont Omar Harfouch s’est révélé être en une soirée un ambassadeur lumineux, un porte-flambeau de cette France de la paix et du dialogue !

Omar Harfouch a su partager l’expérience d’un éveil des sens et des consciences qui nous aide à affronter et surmonter un monde de fureur et de mort. Nous devrions tous relire « Vers la paix perpétuelle » d’Emmanuel Kant en écoutant le Concert pour la paix d’Omar Harfouch dont nous espérons la sortie prochaine d’un album…

De quoi revivre ce moment de grâce…

Merci Maestro !

Michel Taube