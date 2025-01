Le think tank Ecologie responsable se restructure

Depuis le départ de Ferréol Delmas, alors directeur général, devenu conseiller de la Ministre du Logement Valérie Létard, mais aussi de Pierre Vitali, alors porte-parole, devenu conseiller du Ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, la structure « Ecologie responsable » était dans une phase transitionnelle avec un intérim assuré par le directeur général adjoint Rudi Valente.

Depuis janvier, une nouvelle organisation se met en ordre de bataille avec l’arrivée de Paul de Breteuil comme directeur général salarié. Diplômé de l’EM Lyon, et titulaire d’une licence à la Sorbonne en Géographie de l’aménagement, Paul de Breteuil est le fondateur du média en ligne « Écolucide » qui réunit plus de 23 000 abonnés. Passé par Carbometrix, une entreprise qui réalise des bilans carbones pour des fonds d’investissement, il a également exercé sa plume pour le Figaro.Désormais il aura pour missions de coordonner les activités du think tank notamment sur le volet production intellectuelle et mécénat. Il sera épaulé par Rudi Valente qui reste directeur général adjoint malgré son arrivée au Sénat comme conseiller.

Une partie d’Ecologie responsable reste inchangée avec le chef d’entreprise et ancien président des LR à Assas, Romain Naudin à la tête du conseil d’administration. Il sera secondé par Caroline Morel, responsable des affaires publiques du groupe Servier, unique vice-présidente depuis l’exclusion il y a plus d’un an de Matthieu Verry. Romain Naudin devient, par ailleurs, administrateur financier unique.

Clément Baudoin, secrétaire général adjoint prend du galon cumulant désormais les fonctions de Secrétaire général, de responsable du pôle juridique et de responsable de la région PACA. Il avait été nominé au prix « plume du droit » du Business and Legal Forum pour la qualité de son travail de recherche pour Ecologie responsable l’an passé.

Paul de Breteuil pourra compter sur l’aide de Colombe Cissé, directrice de la communication digitale et responsable juridique adjointe. Mais aussi sur l’équipe de chercheurs associés dont on peut notamment citer Olivier Lelouch (Banque Mondiale) et Rayan Lallali (collaborateur parlementaire). Un salarié entièrement dédié au « Tour de France » du think tank est également prévu.

Michel Taube