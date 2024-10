Quand le Marché des Pays de l’Aveyron « aligote » les Parisiens

Du 11 au 13 octobre, Paris vibrera au rythme de l’Occitanie grâce au Marché des Pays de l’Aveyron, un rendez-vous annuel incontournable qui met à l’honneur les richesses d’un des plus beaux terroirs de France.

Organisé autour de l’emblématique immeuble de la Fédération des Aveyronnais de Paris, rue de… l’Aubrac (!) à Bercy, cet événement attire chaque année plus de 5 000 visiteurs. « C’est une institution, c’est la 24ème édition, et chaque année, le marché ne désemplit pas pendant trois jours », souligne Laurent Tranier, fondateur de Toute Latitude Éditions, chef de rubrique Amériques Latines d’Opinion Internationale, qui y tiendra un stand de sa maison d’édition.

Le marché est avant tout une vitrine des savoir-faire agricoles et artisanaux de l’Aveyron, avec une offre variée allant des produits agroalimentaires, comme l’incontournable aligot, aux métiers d’art.

Mais le Marché des Pays de l’Aveyron réserve aussi une place importante à la littérature régionale. « Il y a également un salon du livre qui accompagne l’événement, le Salon du Livre Rouergat, où plusieurs auteurs de la région seront présents », précise Laurent Tranier. Parmi les ouvrages à découvrir, il y aura Il était une fouace en Aveyron, de Nadia Creyssels, un nouveau livre de recettes centré sur la fouace, un dessert traditionnel de la région. « Ce livre est aussi un hommage aux moments de partage entre générations que représente la fouace », explique l’éditeur, qui espère que cet ouvrage suscitera l’intérêt des gourmets et des curieux… qui pourront d’ailleurs se procurer le gâteau auprès des artisans du marché.

Le marché ne se limite pas à une simple exposition de produits du terroir. C’est aussi une opportunité pour les visiteurs de découvrir les charmes de l’Aveyron sous un angle touristique. De nombreuses animations, notamment des dégustations, permettent aux visiteurs de plonger au cœur de la culture aveyronnaise. « Il y a une dimension touristique et même un job dating pour les personnes intéressées à s’installer dans la région », ajoute Laurent Tranier. Ce marché est aussi l’occasion pour les Aveyronnais de Paris, nombreux dans la capitale, de retrouver un lien fort avec leur région d’origine.

En somme, le Marché des Pays de l’Aveyron à la Foire de Paris est bien plus qu’un simple événement commercial. C’est une célébration de l’identité aveyronnaise, de ses traditions et de son avenir, que ce soit à travers la gastronomie, l’artisanat ou la littérature. Pour Laurent Tranier, cet événement est aussi une opportunité de renouer avec son public parisien et de partager ses nouvelles publications dans un cadre chaleureux et convivial. « C’est toujours un moment fort de retrouver les Aveyronnais de Paris, et je suis sûr que cette édition sera encore un succès », conclut-il avec enthousiasme.

Sofiane Dahmani et Michel Taube

Retrouvez Laurent Tranier et les Editions Toute Latitude sur le Marché des Pays de l’Aveyron du 11 au 13 octobre 2024 à Paris Bercy