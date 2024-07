Rien n’est joué ! L’opi’News de Michel Taube

307, tel est le chiffre d’or, le chiffon rouge de l’issue finale des élections législatives.

Lors du premier tour des élections législatives, les Français ont certes voté massivement.

Avec 10,6 millions de voix en sa faveur, jamais le Rassemblement National et ses alliés n’auront été aussi proches du pouvoir.

Mais la dernière marche est la plus haute, la plus vertigineuse.

Car contrairement aux projections de sièges un peu vite annoncées par les instituts de sondage, la clé du second tour est dans les mains des perdants : la macronie déconfite et surtout le pseudo Nouveau Front Populaire. Mélenchon et ses alliés ont aussi fait un score historique avec 8,9 millions de voix et s’imposent comme la seule alternative au RN. Merci Macron !

La clé du scrutin est probablement ici : les multiples désistements des 307 candidats arrivés troisièmes et en mesure de se maintenir au second tour détermineront le vrai rapport de force de dimanche prochain entre le RN et la gauche.

Moins il y aura de triangulaires, et plus il sera difficile aux candidats RN de passer le cap des 50% de voix au second tour.

Les innombrables appels à un Front républicain, les menaces sur l’avenir de nos libertés brandies par tous les corps intermédiaires, les multiples désistements des candidats arrivés troisièmes rebattent les cartes et rendent incertaine la victoire finale du RN.

Seul un taux de participation encore plus élevé le 7 juillet pourrait assurer la victoire totale du Rassemblement National.

Michel Taube