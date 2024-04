Des éléphants verts, ça trompe énormément ! L’Opi’News de Michel Taube

Il faut sauver le soldat Toussaint.

Alors que la campagne de la tête de liste d’EELV ne décolle pas et que les sondages se maintiennent à peine au-dessus de la dangereuse barre des 5% d’intentions de vote, les caciques du mouvement écologiste sont appelés à la rescousse.

Yannick Jadot, Eva Joly ou encore le revenant Noël Mamère pourraient se retrouver sur la liste des élections européennes d’EELV, en position non-éligible.

L’idée ? Que des têtes connues viennent compenser le dramatique déficit de notoriété et de savoir-faire politique de Marie Toussaint – la tête de liste, donc – en espérant que les électeurs comprendront…

Le risque ? Que ces mêmes électeurs se rendent compte de la grosse ficelle très « vieille politique » et qu’ils fuient encore plus les symboles de tous les échecs de l’écologie punitive.

Jadot, Mamère and co n’y changeront rien : seule l’écologie responsable et pragmatique sauvera la planète et les hommes !

Michel Taube