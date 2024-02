Michigan : et si la présidentielle américaine se jouait à Gaza ? – Opi’News de Michel Taube du 29 février 2024

La primaire Démocrate, gangrénée par une vague communautariste, en a apporté la preuve au Michigan mardi dernier : le résultat de l’élection présidentielle américaine de novembre prochain pourrait bien se jouer à Gaza.

Le Michigan, ses Grands Lacs, sa capitale de l’automobile Detroit… et ses seize “Grands électeurs”. Le Michigan, où Joe Biden l’a emporté d’un cheveux en 2020.

Et justement, Joe Biden a un problème avec le Michigan, à cause du conflit entre Israël et le Hamas.

Le Michigan est l’Etat qui accueille la plus importante communauté arabe et musulmane des Etats-Unis. Des immigrés et descendants d’immigrés, citoyens américains et donc électeurs. Or les leaders de la communauté arabe et musulmane américaine reprochent à Biden son soutien considéré comme excessif à la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza.

Surprise : lors de la primaire démocrate le 27 février, 50 000 bulletins blancs ont été recensés dans les urnes. Il s’agit d’une réponse directe au mot d’ordre transmis par ces leaders communautaires.

Si le phénomène se prolonge, voire s’amplifie, jusqu’au scrutin de novembre, il pourrait tout simplement coûter sa réélection à Joe Biden.

Plus grave encore pour le Président américain : comme en France, les Etats-Unis sont profondément divisés, de façon nettement plus violente, par une vague conservatrice de réaction et de sursaut à une lame de fond wokiste et communautariste qui gangrène l’Amérique et plus particulièrement le parti Démocrate.

Donald Trump, bien plus en forme que son rival pourtant adoubé hier par son médecin, a de beaux jours devant lui ! Sauf si la Cour suprême décidait d’entraver sa marche irrésistible vers la Maison blanche.

Michel Taube