L’inconnu. L’Opi’News de Michel Taube

Et si plus de 80% des Français inscrits sur les listes électorales votaient dimanche 30 juin, soit 12 millions de bulletins exprimés de plus qu’aux législatives de 2022.

De toute la Vème République, c’est au second tour de la présidentielle de 1981 qu’avec 85,85% des suffrages exprimés le plus grand nombre de Français se sont déplacés dans les bureaux de vote.

En cas de très forte participation électorale le 30 juin, bien supérieure aux prédictions des instituts de sondage, de grandes surprises sont possibles. Car nul ne sait pour qui voteront ces 12 millions d’électeurs supplémentaires.

Décidément, ces élections législatives sont aussi décisives que la perspective de l’arrivée au pouvoir de la gauche en 1981. Un nouveau grand soir le 7 juillet ? Ou l’entrée dans l’inconnu ?

Michel Taube