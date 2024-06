« Un homme et une femme », le louche dilemme du CIO. Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #39 (épisode 1) de Frederic BRINDELLE

Le genre articule la compétition Olympique. Excepté en équitation, chaque sexe ne peut affronter directement que ses semblables dans l’ensemble des sports. Les hommes d’un côté, les femmes de l’autre.

Bien que bannies des Jeux olympiques de l’Antiquité, les femmes luttent ardemment au début du XXème siècle, derrière la féministe française Alice Milliat, présidente d’un club omnisport féminin. Cette championne d’aviron milite courageusement et réclame en vain, l’admission des sportives à toutes les épreuves des Jeux Olympiques d’Anvers en 1920. Face au refus, elle relance en 1922 les Jeux olympiques féminins de Héra, au stade Pershing à Paris. Un succès populaire ! Le Comité international olympique reconnaît alors l’évidence et ouvre l’accès aux femmes à Amsterdam en 1928.

Un siècle plus tard, en ce mois de juin 2024, le journal L’Équipe consacre un grand dossier à Maho Ba-Villemagne boxeur transgenre . Boxeuse dans une première partie de sa carrière, il vient d’obtenir sa licence FFB pour affronter des hommes et combattra pour la première fois en tant que tel, le 6 juillet à Marseille : « La boxe m’a accueilli hyper bien. Sauf des anonymes sur les réseaux sociaux, j’ai reçu de nombreux messages d’encouragement de boxeurs, d’entraîneurs. C’est le plus important pour moi. ».

Les femmes trop masculines modifient-elles l’équité sportives ? Comme le chante « Indochine », faut-il reconnaître un troisième sexe ? Par exemple, les tournois d’escrime féminin et masculin devraient-ils cohabiter avec un troisième réservé aux transgenres ? Non. Les critères du degré d’appartenance au « 3éme sexe » semblent indéfinissables.

Tout comme le mélange des genres. Les wokistes les plus véhéments n’y modifieront rien.

Par exemple, à un mois et demi des épreuves de Paris 2024, l’équipe de France de judo féminin s’active à l’INSEP pour préparer le grand rendez-vous où elle peut de nouveau régner sur la discipline. Au cours de ce stage intensif, certains juniors masculins viennent offrir la réplique à nos championnes séniores. Ils ont 16 ans et incarnent l’avenir du judo français. La confrontation propose aux championnes françaises un défi physique plus exigeant que les habituels combats. Naturellement, aucune femme n’aurait pu rivaliser avec ses homologues hommes séniors. De toute évidence, la différence physique conditionne la genrification des combats.