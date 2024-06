Paris 2024, une nouvelle opportunité pour le Botswana. Tour du monde des délégations #12

Sur la mappemonde des délégations olympiques, nichée au cœur de l’Afrique australe, se trouve le Botswana. Pays connu pour ses paysages époustouflants, ses étendues infinies du désert du Kalahari à l’impressionnant delta de l’Okavango. Autrefois appelé Bechuanaland, lorsqu’il était encore sous protectorat britannique, le pays a obtenu son indépendance en 1966. Le Botswana s’est construit en alliant traditions ancestrales et modernité. Sa politique démocratique et son économie florissante, largement basée sur l’exploitation des diamants, en font l’un des pays les plus stables et les plus prospères du continent Africain.

Une histoire olympique récente mais prometteuse

L’affiliation du Botswana aux Jeux Olympiques remonte à 1980 à Moscou, bien que le pays n’ait envoyé aucun athlète jusqu’à Séoul 1988. Depuis, la délégation a participé à chaque édition estivale, envoyant des athlètes principalement en athlétisme. La petite nation africaine n’a cessé de progresser sur la scène sportive internationale. Le moment le plus marquant est sans doute la médaille d’argent remportée par Nijel Amos au 800 mètres lors des Jeux de Londres 2012. Une première médaille olympique pour le Botswana ! Les plus grands espoirs devenaient possibles pour l’avenir.

Paris 2024 : une nouvelle opportunité

A la veille des Jeux Olympiques de Paris 2024, la délégation botswanaise porte de grandes ambitions. Plusieurs athlètes se distinguent par leurs performances et leurs potentiels de médailles. Nijel Amos reste un pilier de l’athlétisme mondial et visera une nouvelle médaille sur 800 mètres. Sa performance à Tokyo 2020, bien que décevante, ne fait qu’augmenter sa volonté de revanche et de succès. Il faudra également surveiller Isaac Makwala, spécialiste du 400 mètres. Si proche du podium à Tokyo, Makwala est déterminé à remporter une médaille à Paris. Le pays se construit une tradition de haut niveau en athlétisme. Letsile Tebogo incarne l’avenir du sprint mondial. Après avoir remporté des médailles au championnat du monde junior et réalisé des records impressionnants du haut de ses 21 ans. En 2022, il a notamment battu le record du monde junior du 100 mètres avec un temps de 9,91 secondes. Ses performances exceptionnelles le placent parmi les favoris pour une médaille dans les épreuves de sprint du 100 mètres et du 200 mètres.

Chez les femmes, Christine Botlogetswe, spécialiste du 400 mètres, est elle aussi une figure montante de l’athlétisme botswanais. Sa progression constante laisse présager de bonnes performances cet été.

Le relais 4×400 mètres masculin ambitionne également une médaille. Symbole de la force collective de la délégation, il parvient régulièrement à se qualifier pour les finales des Championnats du monde et des Jeux Olympiques.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient permettre au Botswana de se faire une place parmi les élites du sport mondial. Avec une délégation d’athlètes déterminés, le pays espère marquer l’histoire et inspirer une nouvelle génération de sportifs.

Michel Taube et Mathilde Chardon, Journaliste Rubrique Opinion Paris 2024