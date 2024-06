Elections des porte-drapeaux olympiques et paralympiques français. Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #35 (partie 1) de Mathilde Chardon

Alors que les élections sont au cœur de toutes les discussions, c’est une tout autre liste que le Comité National Olympique et Sportif Français a dévoilé hier : la liste des athlètes olympiques et paralympiques candidat pour le rôle de porte-drapeau lors des cérémonies d’ouvertures des jeux de cet été.

Pour les jeux olympiques la liste est de 14 candidats :

Florent Manaudou (natation),

Charlotte Bonnet (natation),

Romane Dicko (judo),

Laëtitia GUAPO (basketball 3×3),

Camille Lecointre (voile),

Estelle Mossely (boxe),

Pauline Ranvier (escrime),

Wendie Renard (football),

Mélina ROBERT-Michon (athlétisme),

Jean-Baptiste Bernaz (voile),

Renaud Lavillenie (athlétisme),

Enzo Lefort (escrime),

Earvin Ngapeth (volleyball),

Sofiane Oumiha (boxe).

Pour les jeux paralympiques voici les 4 candidats :

NÉLIA BARBOSA (para canoë),

Nanténin Keïta (para athlétisme),

Alexis Hanquinquant (para triathlon),

David Smetanine (para natation)

Parmi tous ces athlètes, c’est un binôme homme/femme qui conduira la délégation olympique fin juillet ; puis paralympique fin août. Les fédérations olympiques qualifiables ont pu transmettre au CNOSF et au CPSF le nom des athlètes souhaitant se présenter pour ce rôle si important.

Afin de pouvoir déposer une canditure, il y avait quelques critères à remplir pour les athlètes ; respecter et incarner la Charte des valeurs olympiques et paralympiques, avoir déjà participé à une édition des Jeux mais n’avoir jamais été porte-drapeau et répondre à des critères d’exemplarité (n’avoir jamais été impliqué dans des affaires de violences, de harcèlement ou encore de dopage). Il ne sera aussi pas possible d’avoir un binôme issu de la même fédération, deux sports différents doivent être représentés.

Le choix de ces duos sera le fruit d’une élection où tous les athlètes qui ont été sélectionnés pourront voter pour élire leurs porte-drapeaux.

Du 9 juillet, 08h00 au 10 juillet, 20h00, les sportifs pourront faire entendre leur voix par vote électronique sous le contrôle d’un huissier. Les athlètes de chaque genre ayant le plus de voix seront élus porte-drapeaux de la délégation olympique ou de la délégation paralympique. En cas d’égalité, c’est l’athlète le plus âgé et donc avec le plus d’expériencs qui remportera le scrutin. Ce n’est que le 12 juillet que sera révélé le nom de ceux qui porteront nos équipes olympiques et paralympiques françaises pour Paris 2024.

Mathilde Chardon, Journaliste Rubrique Opinion Paris 2024