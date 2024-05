Mais jusqu’où iront les Insoumis ? La Chronique Patrick Pilcer

Mais jusqu’à quel niveau de bassesse vont-ils tomber ?

A chaque fois qu’un élu « insoumis » prend la parole, on se pose la question : « peut-il faire encore pire, peut-on tomber plus bas ?»

Et bien dans cette plongée dans la fange, ces élus peuvent aller très profond ! En particulier dans leurs discours très bien rodés, et en rien improvisés, de déshumanisation de leurs adversaires.

Chacun connaissait leur rhétorique classique : « la République c’est moi ! » Et les autres c’est quoi alors? « Ce qui n’est pas LFI est fasciste !» bien voyons !

Le discours classique et ancien des LFI est limpide, refus de la diversité de pensée, refus de la véritable altérité, aucune tempérance, aucune tolérance. Un discours agressif qui cherche non pas à réunir au-delà des différences, à réunir ce qui est, par nature, épars, mais une volonté et des propos qui ne tentent que de dresser les uns contre les autres, provoquer le chaos, puis l’insurrection puis la prise de pouvoir par la rue, par la force. Le pouvoir par la force, par la foule, par une minorité, faible en nombre mais efficace.

Une stratégie éprouvée pour ceux qui se pensent descendants des bolcheviks et des Khmers rouges !

Mais depuis quelques mois, ce discours a évolué, changé de nature.

Un certain nombre de responsables LFI, et Mélenchon en tête, cherchent à créer les circonstances d’une alliance avec les troupes des frères musulmans et autres islamistes, en commençant par les « Territoires Perdus de la République ».

Cette alliance pourrait sembler contre-nature. D’un côté ceux qui prétendaient depuis 150 ans que la religion est l’opium du Peuple. De l’autre ceux qui ne rêvent que de l’application pure et simple, sans réflexion ni contextualisation, de la Charia, et la soumission de tous à Mahomet ! Des positionnements aux antipodes mais après tout le + et le – magnétiques s’attirent, et en politique, ils ses renforcent l’un l’autre. Souvenons-nous que Staline et Hitler, les communistes et les nazis, nationaux socialistes, avaient bien pactisé ensemble…

On retrouve à présent une convergence terrible dans les discours des « insoumis » et ceux des « soumis » à Allah les plus dogmatiques. Cette convergence se lit en particulier dans les propos très clairs de déshumanisation des adversaires. En rapprochant leurs arguments, en les mélangeant, les mixant et remixant, leurs discours ont muté.

Quelques exemples.

Lorsque David Guiraud agresse verbalement le député Meyer Habib en plein Palais Bourbon, il le traite de « porc » et s’excuse auprès des cochons. Ce vocabulaire est loin d’être anodin. Il renvoie à tous les écrits et propos des Frères Musulmans depuis plus d’un siècle. Des propos repris dans la charte du Hamas, ce groupe terroriste barbare que les députés insoumis défendent mordicus.

Que lit-on dans cette charte et dans les écrits fréristes ? que les Juifs sont des singes et des porcs ! et pas uniquement les Juifs, les juifs d’abord, mais avec eux tous les « mécréants », les chrétiens, les athées, les francs-maçons, les occidentaux, tous ceux qui se réclament de l’héritage de la pensée des Lumières. Il suffit de lire leurs proses nauséabondes pour retrouver la proximité de leurs outrances, le même ADN.

Les « insoumis » ne s’arrêtent pas en si bon chemin, ils poursuivent leurs attaques et déshumanisent tous leurs adversaires. Aymeric Caron en est un parfait exemple. Il affirme, très clairement, à l’Assemblée, qu’il ne fait pas partie de la « même espèce humaine » que ceux dont il désapprouve les opinions ici sur Israël, là sur tout.

Les « insoumis » profitent du Pogrom du 7 octobre, non pas pour reconnaître le caractère inhumain et barbare des terroristes du Hamas et du Djihad Islamique, mais pour amplifier la convergence des luttes entre les islamistes et eux. Terrible !

Autre symptôme de cette atmosphère de déshumanisation : l’acharnement des militants LFI et islamistes à arracher les photos des otages juifs détenus par le Hamas à Gaza, y compris celle du petit bébé Kvir Bibas, de son jeune frère Ariel, et de leur mère ; ne les oublions jamais !

Mais ce vocabulaire explicitement déshumanisant ne date pas du 7 octobre.

Que martèle le gourou des « insoumis » depuis des mois voire des années ? Mélenchon prétend défendre les « vrais gens » contre tous les autres !

Là encore, la rhétorique est claire comme de l’eau de roche ! S’il y a des « vrais gens », il y a des « faux » gens. Et si ces gens sont faux, ils ne sont pas humains. La même dialectique utilisée naguère par les nazis, on déshumanise, on exclut, on met au ban, et on extermine !

Il est temps que les véritables Républicains Démocrates reprennent en main notre Etat de Droit, avec Force et Vigueur, et fassent respecter les Valeurs de la République Française, des Valeurs qui ne sont plus celles des « insoumis » ni celles des fréristes et autres entièrement soumis à la charia !

Les discours de ces « gens » sont devenus ouvertement des discours de rejet de ce qui n’est pas eux, des discours de haine et à présent des discours de déni d’humanité. Il ne s’agit pas, « simplement », d’antisémitisme : avec ce déni d’humanité à présent, toute notre République est, de fait, en danger.

Il est grand temps de dire que ces dénis sont des délits avant qu’ils ne deviennent des crimes contre l’humanité !

Il est encore temps de réagir, éviter les ténèbres et le chaos !