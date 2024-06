N’enterrons pas vivants les Républicains ! La chronique de Patrick Pilcer

NDLR : C’est un luxe, c’est un choix : dans la limite de l’intolérable que l’on ne saurait tolérer, le pluralisme des opinions et parfois (pas trop souvent tout de même) des choix partisans est aussi important que l’affirmation de valeurs-repères dans lesquelles nous croyons avec force. C’est pourquoi Opinion Internationale est fière de publier des analyses qu’elle ne partage pas forcément et qui donc n’engagent pas nécessairement la Rédaction. A chacun de se faire son opinion… Michel Taube

Quel prisme déformant ! Lorsqu’on lit la Presse, lorsqu’on regarde les journaux télévisés, ou lorsqu’on examine les analyses des programmes des différents blocs, pas un mot sur les Républicains, ces LR qui ont chassé Ciotti.

Faites attention, écoutez bien, on vous présente trois blocs, la gauche, en tout cas cet alliage contre nature des indigénistes, islamistes, écolo bobo et socialistes canal historique Solférino, second bloc Renaissance et enfin le RN. C’est comme si nos médias et nos commentateurs avaient enterré vivants les Républicains. Savent-ils compter jusqu’à 4 ? pas de place sur l’écran ou sur le plateau télé ?

Pourtant, ces Républicains détiennent de grandes Régions, des Mairies, la majorité au Sénat, et localement ils sont toujours très bien implantés. Ils devraient conserver et gagner bon nombre de sièges de la future Assemblée Nationale, et pourtant qui parle de leur programme ou de leur score ?

Cela arrange leurs opposants, en premier lieu Macron et le pouvoir en place, c’est évident, tout comme le RN qui comptait procéder, le 18 juin, à une OPA amicale sur les Gaullistes en deux temps trois mouvements, mais ce n’est pas la réalité, loin de là ! Macron s’est évertué depuis 2017 à débaucher les élus et à éradiquer toute opposition du Centre et de la Droite. Il poursuit cette même logique, quoi qu’il en coûte, mais il a atteint à présent ses limites.

Pourtant ces Républicains méritent l’estime de tous ; ils n’ont pas vendu leur âme pour une investiture, ils n’ont pas échangé leurs valeurs contre un plat de lentille. Ce n’est pas le cas ni de Ciotti ni de Faure. Ciotti qui s’allie aux anti-gaullistes historiques, pour conserver son siège ! Faure qui s’allie à un fiché S, à des indigénistes, à Poutou pour qui « la police tue « et dont le parti est sous une enquête d’apologie du terrorisme, à des lfistes qui se servent de l’antisémitisme des islamistes sans le moindre état d’âme ! Honte à eux et bravo aux autres, à ceux qui résistent vraiment ! En République, Paris ne vaut pas une messe !

D’ailleurs sur Paris par exemple, la vague LR, avec Geoffroy Boulard, Patrick Dray, ou encore Félicité Herzog devraient balayer les élus Renaissance encore en place. Et en Province, les candidats soutenus par Xavier Bertrand ici, Laurent Wauquiez là ou David Lisnard là-bas, devraient également s’imposer. Mais qui en parle ?

Sur l’analyse des programmes économiques, quand tous les autres, y compris Gabriel Attal, foncent dans la surenchère, et promettent de raser gratis, seuls les Républicains évoquent le nécessaire retour à une bonne gestion des deniers publics, la réduction des déficits, la reprise en main des services publics, avec la recherche d’une optimisation et d’une efficience dans nos hôpitaux, nos écoles, avec une politique d’immigration choisie, avec une sécurité restaurée. Un programme à la fois Social et Libéral, humaniste, empreint des hautes valeurs de la République, Liberté Egalité Fraternité Laïcité. Et avec comme résultats de cette politique un pouvoir d’achat amélioré et un Vivre Ensemble renouvelé. Mais qui en parle ?

Bien sûr, à part Xavier Bertrand dont la parole, la présence et le charisme réel imposent respect et adhésion. Le charisme réel, pas celui des beaux parleurs des grands débats inutiles, pas celui d’Actor Studio, mais le charisme de celui qui porte une vision pour la Nation, celui de l’incarnation des Valeurs de la République.

Mais à part lui, ils ne sont pas nombreux, les Grands Elus LR, à mouiller le maillot ! Où est passée Valérie Pécresse ? et tous les autres…

Pourtant les candidats Républicains sont sur tous les marchés, voient toutes les associations, rencontrent tous les relais d’opinion. Ils font le travail ! ils font le job, eux ! et nombreux seront élus pour cela, pour cette proximité, cet ancrage, ce lien avec les électeurs qui fait tant défaut à Macron et les siens !

Ce sont ces candidats qui seront les grands gagnants de cette élection !

Et si la conséquence de la dissolution était, contre toute attente, contre la volonté de Macron, et de ses fils spirituels, Gabriel Attal et Edouard Philippe, le retour d’un clivage Droite / Gauche, avec le Centre qui se rallie à l’un ou à l’autre en fonction des programmes de chacun, en fonction de l’incarnation, et non un vaste trou noir de la vie politique, où et Droite et Gauche disparaissaient ?

Le Jour d’après, c’est Retour vers le Futur…

Patrick Pilcer

Conseil et expert sur les marchés financiers, président de Pilcer & Associés, Chroniqueur Opinion Internationale