Macron n’a pas joué avec le feu, il a mal-joué avec la dynamite ! La chronique de Patrick Pilcer

A quoi tient un pays ? En une décision, Macron a fait exploser la vie politique française. La Droite, la Gauche, et son propre camp ont été profondément meurtris par la dissolution. Un choix abracadabrantesque alors qu’il disposait de dix solutions autres ! Un choix qui, en plus, ne touche pas ce qui aurait dû être sa cible : les extrêmes !

C’est comme si notre « Premier de Cordée » avait coupé la corde sous lui et envoyé les siens dans les abîmes !

Est-on bien éveillé ou au milieu d’un cauchemar ? En une décision, Macron va être le marchepied à Matignon soit de l’extrême gauche soit de l’extrême droite. Et les victimes ne sont pas que les grands partis de gouvernement. Il n’y a pas que la France Raisonnable qui soit atteinte.

Posons les faits.

Il y a bien sûr l’image de la France. Imaginons Bardella ou Mélenchon ouvrir la cérémonie des prochains Jeux Olympiques ? Paris 2024 n’est pas Munich 36. Merci Macron !

Il y a notre économie. Si la note de la France n’a pas été dégradée par Moody’s ou plus dégradée par S&P, c’est, explicitement, grâce à la stabilité politique de notre pays. C’est fini. Si Mélenchon ou Bardella entrent à Matignon, je ne donne pas cher de la note de notre dette. Nous emprunterons plus cher que l’Italie ou l’Espagne, et ce coût supplémentaire ce sera immédiatement des impôts en plus pour tous, moins de crédit pour tous, moins de croissance et donc d’emplois demain. Nous fêtions il y a un mois à peine le fait d’être le premier pays européen en termes d’investissements étrangers. Là encore de nombreux emplois, des recettes fiscales…C’est fini ! Merci Macron !

Disons aussi les choses, Macron et sa politique du « Quoi qu’il en coûte » nous ont amené à pleine vitesse devant un mur sur les dépenses publiques, sur le déficit budgétaire et sur la dette. Une véritable politique du « n’importe quoi », sur ce domaine, mais aussi sur le logement, l’éducation, la santé… L’exact opposé de tout ce qu’il a toujours promis dans ses campagnes électorales ! Face à ce mur, il a préféré laisser un autre, juste avant l’obstacle, conduire le camion, quand lui pense ainsi garder le bonus de son assurance, mais l’impact sera dans tous les cas pour nous tous ! Merci Macron !

Il y a l’Ukraine. Macron avait bâti sa campagne sur l’enjeu du conflit Ukraine Russie. En une décision, que ce soit avec Mélenchon ou Bardella à Matignon, il a torpillé tout soutien français à l’Ukraine, et même tout soutien de l’Europe, car ces amis de Poutine mettront leur veto à chaque décision de la Communauté Européenne sur ce dossier. En une décision, Macron a tué Zelensky et la résistance ukrainienne à l’oppresseur russe ! Merci Macron !

Et avec Mélenchon, ce serait encore pire sur le plan international avec une politique pro-islamiste et antisémite décomplexée. Imaginons l’attitude des LFIstes autour de la table du Conseil des Ministres… Lorsqu’un clown emménage dans un Palais, il ne devient pas roi mais le Palais devient un cirque… Bravo Macron !

Et pourtant, la France Raisonnable est touchée mais pas encore coulée.

Il reste un espoir, celui du sursaut républicain de la France silencieuse, de la France qui travaille, qui se lève tôt, qui se couche tard, de la France qui étudie, de la France qui innove, de la France qui veut vivre dignement et bien vieillir, de la France de tous nos Territoires.

Les Républicains ont déjà réagi, ils ont viré le traître, l’enragé de Fort Chabrol, sans recours au GIGN, en un mot « dehors ». Préserver la circonscription de Ciotti ne faut pas de vendre son âme au diable !

Malheureusement les Socialistes n’ont pas eu le courage des Républicains. Ils ont laissé Olivier Faure chaparder le beau score de Glucksmann et l’échanger contre quelques circonscriptions et surtout celle de Faure ! Honte à lui ! il trahit l’héritage de Blum, de Mendes France, de Deferre, de Mitterrand, de Mauroy, de Rocard, de Hollande. Et honte aussi aux autres dirigeants du PS qui ne l’ont pas viré sur le champ !

Les LR proposent une plateforme claire, pragmatique, tout à la fois humble et ambitieuse, sans l’arrogance d’un Monsieur Je sais tout, Roi des grands débats et bonnet d’âne des mesures réelles et concrètes, un programme de retour de l’Autorité à tous les étages, de retour à une bonne gestion de nos finances publiques, à une maitrise des déficits et de notre dette, une politique volontariste de développement de tous nos Territoires.

Surtout, les LR s’adressent aux réelles préoccupations de nos citoyens : le pouvoir d’achat, la sécurité, l’immigration, la lutte contre l’entrisme des islamistes, la laïcité. Il suffit de voir les bons résultats de Xavier Bertrand dans les Hauts de France pour se convaincre que cela peut fonctionner, il n’y a pas besoin d’être un magicien, ni d’être un énarque rêvant d’avoir fait Actor Studio…

Si partout en France, les Français se réveillent et participent à ce sursaut républicain, et votent pour les candidats Républicains, la France sera toujours la France mi-juillet. Candidats Républicains, c’est-à-dire les candidats investis par les LR post Ciotti, clairs sur la ligne qu’incarnent Xavier Bertrand, Gérard Larcher et David Lisnard, et les tous les autres à présent, comme les candidats LIOT, UDI …

Alors Votons en nombre. Sonnons le Réveil Républicain !

Patrick Pilcer