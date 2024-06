Les Extrêmes ont retenu la leçon de Mitterrand : les promesses n’engagent que les gens qui les écoutent ! La chronique de Patrick Pilcer

Toujours plus ! Accélérons dans les promesses de dépenses, augmentons la cadence de la planche à billet, faisons payer les riches, haro sur les immigrés…

Votez pour nous, demain on rase gratis !

Quel spectacle pitoyable que cette campagne législative ! Pour attirer le chaland l’extrême gauche et le RN rivalisent de promesses les plus démagogiques les unes que les autres.

Pour être juste, le RN avait commencé à chacune des campagnes présidentielles et Bardella rétropédale depuis comme un forcené, façon richard Virenque, à l’insu de son plein gré !

Exit le Frexit, exit la sortie de l’euro, exit le retour à la retraite à 60 ans, exit la tva à 5,5%. A la fin, on ne voit plus le programme ! Exit le programme ! Le RN plonge les citoyens en plein brouillard.

A croire que comme Marine et Jean-Marie, Jordan ne veut pas gouverner mais simplement être le chef de l’opposition et critiquer les choix des autres.

Mais gouverner c’est choisir. S’il accède à Matignon, il finira peut-être par écouter les experts et se rendre à la raison. Par exemple sur la TVA, au lieu de baisser le taux, il faudrait l’augmenter, et baisser en contrepartie la CSG sur les revenus d’activité et les retraites. On ferait ainsi payer les touristes, manne non négligeable avec les prochains JO et nos ressources touristiques, et on redonnerait du pouvoir d’achat à la France qui travaille ou qui a travaillé. Logique et bien plus sain pour nos finances publiques qu’une baisse de la TVA non financée…

Bardella finira par oublier ses promesses intenables, en économie comme sur l’immigration. Il a beau dire que l’immigration choisie c’est choisir les cerveaux plutôt que les bras, notre économie a besoin surtout de bras dans les services à la personne, dans l’hôtellerie, dans la restauration par exemple. Sans ces bras, et donc sans ces immigrés, qui fera le travail ?

Autre erreur, l’interdiction de la viande cachère et hallal, même importée ! Pourquoi une telle stigmatisation, une telle négation du droit de croire ou de ne pas croire, une telle négation de la Laicité en fait ?

On comprend que le financement de la filière hallal en France peut poser question avec en arrière-plan l’entrisme des réseaux frèristes et l’utilisation de cette manne financière, mais alors plutôt que de stigmatiser, il faut simplement enquêter sur les circuits de financement et aller au bout de l’enquête, non pas empêcher ces croyants de pratiquer sans souci leur religion !

Bardella a beau jeu de se retrancher derrière une demande d’audit. Bien sûr qu’il faut savoir où en est notre Nation, où en sont nos finances ? Mais nous le savons, nous avons tous les travaux de la Cour des Comptes pour apprécier les chantiers qui s’ouvrent devant nous. Nous savons qu’un mur se dresse devant nous, pas besoin d’attendre un nouvel audit, changeons de route avant le mur ! c’est trop facile d’attendre un audit, comment a-t-il conçu son programme s’il ne sait pas dans quel état est notre pays ?

Mais alors pourquoi voter pour quelqu’un qui ne veut pas faire ce qu’il dit et qui ne sait pas dans quel état nous sommes ? strictement aucune raison !

Quant à LFI, dont le programme a été repris par le Front dit Populaire, on dépense à tour de bras, on a trouvé la recette de l’argent magique, et à partir de 4 000€ par mois, on est traité comme un milliardaire. Après le Quoi qu’il en coûte, le grand n’importe quoi en somme !

Mais comment le PS canal historique a-t-il pu valider ces 150 milliards de dépenses supplémentaires ? Delors réveille-toi Ils sont redevenus fous !

Bien sûr, ils remettent en place un ISF qui devrait rapporter 15 milliards, bien loin des dépenses. On va faire payer les riches, mais une fois que ces riches seront partis, avec leurs entreprises, avec leur argent, avec leur capacité à innover, à investir, il faudra bien reprendre l’argent des pauvres ! Notre pays n’est pas dans un état si brillant que ces « riches » préfèrent rester. Et avec eux tous ceux qui aimeraient être riches, qui aimeraient investir, innover, créer, développer… Regardez nos écoles, nos hôpitaux, nos services publics. Sont-il en si bon état ? Incitent-ils à rester ou à aller voir ailleurs ?

On sait que le Front Populaire a été suivi par le régime de Vichy, que ce sont les députés de l’Assemblée élue en 1936 et les sénateurs de l’époque qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain et ont achevé la Troisième République ! ce nouveau Front dit Populaire pourrait apporter encore plus de malheurs à notre pays !

Il est temps que les citoyens de notre beau pays renvoient ces extrêmes, de droite comme de gauche, à leurs chères études. D’autant que l’offre politique raisonnable existe, au sein des Républicains comme de Renaissance.

Lisons les programmes, et votons !