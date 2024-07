Emmanuel Macron a éparpillé les Raisonnables façon puzzle ! La chronique de Patrick Pilcer

Emmanuel Macron a certainement dû revoir les Tontons Flingueurs avant la triste dissolution du 9 juin.

En voyant la hausse inexorable de l’islamo-gauchisme et du RN, il a dû se dire « Je m’en vais leur faire une ordonnance. Et une sévère ! Je vais leur montrer qui c’est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu’on va les retrouver éparpillés par petits bouts façon puzzle. Moi quand on m’en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile… »

L’ordonnance a été des plus sévères, sauf que Macron, alias Raoul Volfoni, l’a administré aux partis de gouvernement, à son propre parti, aux Républicains, et à ce qui reste des sociaux-démocrates non soumis au Che Guevara des banlieues. Les Raisonnables sont éparpillés, il les a dynamités…

Mais ce qui ne tue pas renforce !

Déjà, depuis le 30 juin 20h01, aux six coins de l’Hexagone, de nombreux Français se réveillent, se lèvent et se mobilisent avec trois NI : ni islamo-gauchisme, ni fascisme, ni « en même temps » !

Partout, des citoyens commencent à réfléchir sur le jour d’après.

Comment reconstruire le pays après ce gâchis ? comment repenser le Vivre Ensemble, non pas le survivre ensemble, non pas le vivre à côté les uns des autres, et encore moins le face à face, mais un Mieux Vivre Tous Ensemble ?

Comment écrire une nouvelle philosophie politique sociale et libérale, solidariste au sens où Léon Bourgeois nous le proposait dès la fin du XIXème, dans une pensée si actuelle : « la construction d’une République de la main tendue contre le poing fermé, de la mutualité règle suprême de la vie commune contre la charité réduite à une pitié agissante » ?

Comment écrire un nouveau quasi-contrat qui unissent à nouveau notre Nation, qui réunissent ce qui est épars quand islamo-gauchistes et fascistes de droite et de gauche éparpillent, dispersent, ventilent ? Comment rebâtir une Nouvelle Société plus juste, plus protectrice, plus épanouissante ?

Une Nouvelle Société avec une plus grande sécurité pour les biens comme pour les personnes, avec une immigration choisie, respectueuse de la Culture du pays qu’elle intègre, dans une société Laïque, où chacun peut croire ou ne pas croire, sans rien imposer aux autres, sans prosélytisme, où tous considèrent la loi du pays comme supérieure à tous les particularismes, religieux ou non.

Une Nouvelle Société offrant un environnement propice à l’apprentissage des savoirs comme au développement de la Recherche, de l’Innovation, de la création d’entreprise, des Progrès.

Une Nouvelle Société qui améliore l’employabilité des plus jeunes comme des plus seniors, des premiers comme des derniers de cordée, des plus faibles comme des plus forts.

Une Nouvelle Société où chacun ne se demande pas ce que l’État peut faire pour lui mais ce que chacun peut faire pour l’Autre et pour la Nation. Une Nouvelle Société qui nous permette de gagner les défis du XXIème siècle, Tous ensemble et non chacun pour soi, mais où l’Etat s’occupe du régalien et non plus de ce qu’il ne sait pas bien faire.

Une Nouvelle Société juste et équitable, assise sur ces quatre piliers : Liberté Égalité Fraternité Laïcité.

Une Nouvelle Société volontairement utopique car comme le disait si bien Edmond Fleg, dont nous fêterons en novembre prochain les 150 ans de sa naissance :

« Il faut aller pourtant, fut-ce en la solitude,

Et quand on est tombé se remettre debout.

Il faut ne se lasser d’aucune lassitude,

Quel que soit le chemin, la lumière est au bout. »

Certes nous gémissons aujourd’hui mais espérons-en demain…