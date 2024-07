Ne nous leurrons pas, LFI ne cherche que le Tohu-Bohu ! La chronique de Patrick Pilcer

Depuis deux semaines, LFI tente de faire croire aux Français que l’extrême gauche a remporté les élections.

Quelle supercherie ! Quel mensonge !

Même si beaucoup trop de journalistes laissent ce mensonge se répandre par leurs micros, LFI a obtenu à peine 70 députés, moins qu’après les élections de 2022. Certains députés comme Clémentine Autain quittent même ce groupe pour rejoindre les Verts (ce qui démontre une nouvelle fois que EELV est pastèque, vert léger à l’extérieur, très rouge à l’intérieur, et bien loin d’une réelle écologie).

Avec à peine 70 députés, LFI a beau s’agiter dans tous les sens, ils ont perdu les élections. Ils ont beau prétendre à tous les postes et clamer qu’ils veulent appliquer tout leur programme rien que leur programme, ce n’est pas parce qu’un clown entre dans un Palais qu’il devient roi, mais il transforme le Palais en cirque…

Même avec l’alliance de la carpe et du lapin, avec le PS, le PC et EELV, il manque à LFI une bonne centaine de députés pour atteindre la majorité. Impossible !

Mais que fait encore le PS d’ailleurs autour de cette fameuse table de négociation ? Il n’y a absolument rien en commun entre François Hollande et un fiché S, entre Jérôme Guedj et Louis Boyard.

Les élus PS perdent leur temps alors qu’ils pourraient participer à un sursaut républicain sur un pacte de gouvernement avec Ensemble et les Républicains modérés. Un pacte simple, certes minimaliste, mais certainement plus nécessaire et efficace pour notre pays qu’un « programme commun » de type 1981 dont on sait tout le mal qu’il ferait au pays. Inutile pour le PS d’attendre 2 ans, 2 mois ou 2 semaines pour entamer le virage au centre droit qu’entreprirent Mauroy, Fabius et Delors !

Alors pourquoi les élus LFI s’obstinent-ils à crier victoire tout en bloquant toute avancée dans les négociations sur les postes à l’Assemblée, sur un éventuel gouvernement ou sur un programme réaliste avec le centre gauche ?

Parce que leur agenda n’est pas là !

Ils ne cherchent qu’à amplifier le chaos et à empêcher tout retour à la sérénité ! Et ils veulent faire croire à la foule qu’on leur a volé leur victoire, ils veulent faire croire aux « banlieues » que les « bourgeois » ont fait un coup d’état légal contre eux. Ils veulent manipuler les esprits faibles, quitte à ce que la situation dégénère, surtout pour que la situation dégénère, pour tenter de prendre le pouvoir par la rue, façon bolchevik !

Attention danger ! devraient crier tous les journalistes, et les commentateurs. Il est temps que la Gauche réellement républicaine, le Centre et la Droite modérée se réunissent, se retroussent les manches, et répondent aux attentes des Français, des attentes que chacun connaît : pouvoir d’achat, Sécurité, Immigration.

Pouvoir d’achat. La première préoccupation de nos concitoyens. Derrière ce mot entendons aussi la valeur de l’effort, le travail, pouvoir vivre décemment de son travail, redonner du sens au travail, le glorifier à nouveau, un travail qui permet de s’émanciper, de se réaliser, de progresser. Entendons aussi employabilité, permettre aux jeunes comme aux seniors de participer à l’effort économique collectif, logement, pouvoir trouver, louer, acheter, construire un toit, se déplacer, avoir des infrastructures de transport efficaces, plus et mieux produire, car on ne peut distribuer ou redistribuer que ce qu’on produit, il n’y a pas d’argent magique, et bien sûr mieux et plus innover, rechercher, développer, améliorer et amplifier notre souveraineté industrielle.

Sécurité, la sécurité des biens et des personnes bien sûr, personne ne doit craindre de sortir de chez lui. Restaurer la sécurité passe par la réappropriation de l’autorité par les gouvernants, c’est remettre de l’autorité à tous les étages, cela passe par la lutte contre tous les trafics, la fin des zones de non-droit, la lutte contre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme, la lutte contre l’entrisme des islamistes, la fin des territoires perdus de la République.

Immigration, mais jamais le rejet de l’autre parce qu’autre, jamais le racisme. L’attente de nos concitoyens derrière ce mot repose essentiellement sur comment refaire nation, comment mieux vivre ensemble ici et maintenant, comment réécrire notre quasi-contrat de vie commune, qu’est-ce qu’être Français en ce XXIème siècle, comment améliorer la participation citoyenne à l’élaboration des décisions publiques, comment renforcer notre pays dans une Europe qui est un atout et non un ennemi, comment être Français, et donc naturellement Européen au XXIème siècle, comment refaire vivre nos belles valeurs hautement républicaines, Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité car le but de notre société est le bonheur commun. Et bien sûr, ceux qui ne souhaitent pas partager les valeurs de la France peuvent ne pas y rester.

Mesdames et Messieurs les Députés de la Gauche réellement Républicaine, du Centre et de la Droite modérée, vous les Elus Raisonnables de la Nation, ne cherchez pas plus loin, votre programme est là.

Retroussez-vous les manches, étonnez-nous, mettez-le en musique et votre chef d’orchestre se lèvera naturellement pour permettre à notre pays de retrouver l’harmonie !