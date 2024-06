Les extrêmes ont tort : l’argent n’est pas gratuit ! Il faut créer des richesses avant de les distribuer… La chronique de Patrick Pilcer

Quel est le propre des discours populistes ?

Faire croire qu’en déshabillant Paul on peut habiller Pierre ; Laisser entendre qu’hier était mieux qu’aujourd’hui, qu’hier le lait et le miel ruisselaient et qu’aujourd’hui c’est terrible, que la vie est moins agréable, et qu’avec eux ce sera comme avant ; dire qu’il y a de l’argent magique, des pactoles cachés qu’il suffit de débloquer ; prétendre qu’on peut travailler moins et gagner plus, voire que le travail est nuisible, et qu’on peut rester oisif tout en étant rémunéré…

La tâche est rude pour les Raisonnables face à ces discours de facilité. Il est difficile d’éclairer la Nation et de lui dire, les yeux dans les yeux, non l’argent n’est pas gratuit, n’écoutez pas ces populistes de droite comme de gauche. Ces extrémistes ne cherchent qu’à vous égarer, ils ne veulent qu’une chose, être élus et ensuite vous faire payer l’addition, et cette addition sera salée ! Ils tentent de contrôler vos peurs et vos émotions, de manipuler ce que voient vos yeux et ce que ressentent vos cœurs !

La tâche est rude pour les Raisonnables pour rappeler les évidences historiques, qu’hier on mourait d’une grippe, qu’on ne soignait pas aussi bien les cancers, que si peu d’enfants savaient lire et écrire, qu’hier c’était la guerre entre la France et l’Allemagne qu’avant nous avions les guerres de religion, la guerre de cent ans, le servage, l’esclavage, le bas moyen âge, et auparavant encore les sacrifices d’enfants, qu’hier le Lait et le Miel ne ruisselaient pas vraiment et que le rôle des Raisonnables, et des vrais hommes d’état, étaient de permettre de produire plus et mieux Lait et Miel !

La tâche est rude pour les Raisonnables pour ouvrir les yeux d’une Nation inquiète, préoccupée, à juste titre, par la baisse de son pouvoir d’achat, par la détérioration de sa sécurité et par, non pas l’immigration, mais l’influence grandissante, l’entrisme croissant des islamistes dans notre pays profondément ancré dans les hautes valeurs de la République, la Liberté, l’Egalité, la Fraternité et la Laïcité.

Et pourtant, il est vital que les Raisonnables permettent à la Nation de maitriser son cœur, de dominer ses pulsions et comprendre simplement que, même en Chine, 1 plus 1 fait 2 et non 4 ou 5 comme le prétendent implicitement les extrêmes !

L’argent n’est pas gratuit, on ne peut distribuer ce qu’on n’a pas encore créé. C’est pourtant si évident, même s’il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.

Si on emprunte ce qu’on n’a pas, il faudra rembourser ou faire rembourser nos enfants. Et quand plus personne n’accepte de nous prêter, et bien il faut alors avouer qu’on a eu les yeux plus gros que le ventre, ou qu’on a menti !

Emmanuel Macron, depuis 2017, a tenu ce discours de vérité, un discours qui a séduit 2 Français sur 3, jusqu’à la pandémie de Covid. Il a permis de recréer des entreprises, des emplois, de commencer à réindustrialiser notre pays, mais, depuis mars 2020, il a laissé croire à nos concitoyens qu’on pouvait être rémunéré sans travailler. Contrairement à nos voisins, à l’Allemagne par exemple, nos usines, nos entreprises ont arrêté de produire. Les Allemands, malgré la pandémie, ont, eux, continué à travailler et non pas eu plus de décès que nous. Nous payons ces choix encore aujourd’hui, des choix qui ont profondément marqué nos esprits, en particulier chez les jeunes.

Nous payons le choix aussi d’avoir mis la charrue avant les bœufs, d’avoir augmenté l’âge de la retraite sans améliorer l’employabilité des plus de 50 ans. Et plus globalement, nous n’avons pas assez agi pour augmenter l’employabilité de notre population. Notre taux d’emploi est à seulement 68% de la population active, 4 points plus bas que la moyenne du G7, près de 10 points plus bas que nos amis et concurrents allemands !

Si nous avions agi sur l’employabilité, sur ce taux d’emploi, sur la productivité aussi de nos entreprises, nous n’aurions plus de déficits budgétaires, et donc moins de dettes, plus d’argent pour nos écoles, pour nos hôpitaux, pour notre Justice, pour nos prisons, pour nos policiers et nos gendarmes, pour notre armée, pour notre industrie de défense, pour simplement investir dans de nouvelles usines de munition, pour nos chercheurs dans les médicaments de demain ou en Intelligence Artificielle, pour réarmer notre Nation sur le plan démographique, pour défendre vraiment notre Laïcité, et pas avec un énième grand débat, mais avec des actes concrets !

Le véritable défi est là ! pas dans un débat stérile sur la double nationalité, ou sur augmenter la fiscalité sur les gens qui gagnent plus de 4000 par mois !

Le camp présidentiel aurait pu incarner ce défi, cette autre voie, dans le sillage de 2017.

Mais les élus de l’actuelle majorité ont manqué à leur responsabilité. Sans Macron, ils n’auraient jamais été députés ou ministres. Et pour ceux qui ont cédé aux sirènes du débauchage, ils avaient si peur de la traversée du désert… Le Président a usé ses élus, ses proches, ses troupes, en pensant que sans lui ils n’étaient rien, et eux ont cru que s’ils s’opposaient ou faisaient entendre leurs différences, ils ne seraient plus rien.

Lui comme eux ont oublié qu’ils n’étaient pas des créatures inhumaines, des golems au service de leur génial créateur. Pourtant, toute création échappe à son auteur, toute création se doit d’échapper à son auteur.

Lui comme eux ont oublié qu’ils étaient des hommes et des femmes dotés du Libre Arbitre.

Il est facile aujourd’hui de montrer sa différence avec le Président, de se dire en colère quand on a laissé faire, quand on a laissé la gouvernance dériver autant.

Certains, peut-être, se montreront capables de se réveiller après l’électro-choc de la dissolution, capables de faire comprendre au Président, qu’un président préside et qu’un gouvernement gouverne, qu’un président, même le plus génial, le plus grand de tous les présidents, doit se montrer le plus humble de tous ses concitoyens !

Mais ceux qui aujourd’hui sont les mieux armés pour remettre notre pays sur la voie de la croissance économique, de la création de richesse, de la productivité, d’une meilleure employabilité, et donc d’un meilleur pouvoir d’achat, dans un cadre régalien renforcé, avec une meilleure sécurité et une Laïcité retrouvée, et pour imposer une meilleure gouvernance à qui de droit, ce sont bien sûr les Républicains.

I have a dream, j’ai un rêve, que les Républicains, renforcés des « marcheurs » de la première heure s’ils ouvrent, vraiment, les yeux, et canalisent leur colère, appuyés par les sociaux-démocrates progressistes, s’ils claquent la porte, avec force et vigueur, aux populistes antisémites, indigénistes et islamo-gauchistes, que ces Raisonnables au service de la République et de la Nation soient la prochaine majorité de notre future assemblée le 7 juillet à 20 :01 !

Mais ce rêve peut devenir réalité. Nous tenons ce rêve entre nos doigts, il s’appelle le bulletin de vote !

Alors votons !