La CPI, une Cour Pénale Incompétente ! La chronique de Patrick Pilcer

On pensait avoir tout vu avec l’ONU. Entre sa commission de la condition des femmes présidée un temps par l’Arabie Saoudite et feu sa commission des Droits de l’Homme présidée par des dictatures, son obsession à condamner Israël pour tous les motifs possibles et imaginables au moins une fois par trimestre, la coupe semblait bien pleine.

Et bien non, il y a de l’Audiard dans cette Organisation : l’ONU, ça ose tout !

Trois points ces dernières semaines : UNRWA, Antonio Guterres, CPI.

D’abord l’UNRWA dont il a été démontré qu’une partie de ses employés étaient des membres actifs du groupe barbare et terroriste du Hamas. Certains de ses employés utilisaient même les véhicules et les locaux de cette agence bien spéciale pour transporter ou cacher des armes, et participer aux attaques contre Israël.

Il a également été démontré que depuis des dizaines d’années, les livres scolaires fournis par l’UNRWA incitaient à la haine non pas seulement d’Israël mais des juifs tout simplement, des livres financés par les subventions des pays européens et de la Commission Européenne principalement.

La lecture des travaux remarquables de l’ONG Impact SE aurait dû suffire à ce que tous les pays européens stoppent tous les financements à l’UNRWA tant que cette agence ne respecte pas les valeurs fondamentales des Droits de l’Homme, en particulier la lutte contre la haine de l’autre et l’antisémitisme. Que nenni, et même le rapport tant attendu de Mme Catherine Colonna sur l’UNRWA a écarté, tout simplement, tous les documents d’analyse que lui avait fourni l’ONG Impact SE.

Il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir !

Espérons que le prochain parlement européen et la prochaine Commission supprimeront tout financement à cette agence bien spéciale. On peut aussi se demander pourquoi la France continue elle de financer l’UNRWA, en toute connaissance des faits graves reprochés. Rappelons que 10% seulement de ce que la France et l’Europe alloue à l’UNRWA servirait à sortir Haïti du marasme dans lequel ce pays est plongé !

Ensuite Antonio Guterres, cet ancien vice-président de l’Internationale Socialiste devenu Secrétaire Général des Nations Unies. Dernier fait d’armes, sa déclaration lors du décès du boucher de Téhéran où il fait part de sa « profonde tristesse » ! Pas un mot de sa part pour les femmes et les hommes en Iran qui luttent pour leur liberté, pour le droit à une pleine égalité homme/femme, pour le droit à ne pas être voilée et soumise, pas un mot pour ces jeunes gens exécutés tous les jours en place publique en Iran, pour ces jeunes qui se font torturer ou violer par les sbires de la Mollahchie, mais une « profonde tristesse » pour celui qui a le sang de milliers de morts sur les mains. Un Secrétaire Général d’une grande sensibilité…

Et maintenant le Procureur Général de la Cour Pénale Internationale, Karim Khan, qui, dans ses réquisitions, met dans le même sac les barbares du Hamas qui ont perpétré un pogrom le 7 octobre contre la population civile israélienne, et ont donc commis une tentative de génocide réelle, et le premier ministre d’Israël, accusé de tous les maux.

Tous les points retenus par ce Procureur contre Israël et son premier ministre sont largement contestables et réfutables.

Israël est le pays attaqué, non l’agresseur, Israël est en état de légitime défense après le pogrom du 7 octobre. Israël prévient les civils avant de bombarder. D’ailleurs le ratio Civils tués / Combattants terroristes éliminés le prouve explicitement : on est dans un ratio de 1 pour 1 quand dans la plupart des conflits de ce type de par le monde le ratio est de 7 à 9 civils pour 1 terroriste, y compris dans nos propres actions militaires en Afghanistan ou en Irak.

Israël n’organise aucune famine, au contraire, malgré les tirs du Hamas sur les points de passage entre Israël et la bande de Gaza, malgré les vols de denrées que pratiquent ces barbares, il y a plus de camions humanitaires qui approvisionnent les populations qu’avant le conflit. Israël soigne aussi les blessés civils comme terroristes. Il ne me semble pas d’ailleurs que la France ou les Etats-Unis aient organisé plus de corridors humanitaires qu’Israël pour les populations civiles innocentes en Afghanistan, en Irak ou même en Libye. En avait-on organisé d’ailleurs ?

Enfin et surtout, Israël n’est pas la Russie. Israël est une démocratie où le pouvoir judiciaire n’hésite en rien à mettre en examen ou à condamner un premier ministre, un ministre ou un militaire lorsque des faits graves lui sont reprochés. Netanyahu et Olmert en savent quelque chose. Il suffit à Netanyahu d’accepter une bouteille de whisky et des cigares pour être inquiété. Ce n’est pas une dictature où personne n’osera mettre en examen Poutine ou ses généraux, Assad et sa clique, Khamenei et sa mollahchie ! On ne peut mettre Netanyahu, malgré ses grands défauts et sa coalition contre-nature, dans le même sac que Poutine et Assad !

Par principe, cette Cour Pénale est donc Incompétente contre Israël et contre le Premier Ministre Israélien.

C’est un peu comme si Roosevelt, de Gaulle et Churchill avaient été convoqués au Procès de Nuremberg, sur les mêmes bancs que les dirigeants nazis. Impensable ! Et bien malgré tout cela, Karim Khan veut lui aussi tout oser !

Au passage, notre Ministre Séjourné et le Quai d’Orsay auraient pu, voire dû, dire tout cela dans leur communiqué bien étrange suite à la décision du Procureur Khan, plutôt que de valider un précédent fâcheux qui pourrait un jour nous revenir en boomerang lors d’un théâtre d’opération militaire où la France se trouverait engagée ! Tous les autres grands pays du monde libre, États-Unis, Grande Bretagne, Italie, etc… ont bien senti cette injustice, cette faute et ce risque. Ils ont tous réagi fortement. Pas la France, ou pas encore…

En tout cas, il est grand temps d’arrêter cette machine infernale, ce canard sans tête, que sont devenues l’ONU et ses agences, et de penser au Monde d’Après !

Patrick Pilcer Patrick Pilcer

Conseil et expert sur les marchés financiers, président de Pilcer & Associés, Chroniqueur Opinion Internationale