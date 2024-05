Forum International pour la trêve Olympique : Opinion Internationale avec le CNOSF et le CFFP à Paris le 28 mai

Entrée libre – Inscription obligatoire en ligne ici : FORUM DE LA TRÊVE OLYMPIQUE 2024 (weezevent.com)

« LE POUVOIR UNIFICATEUR DU SPORT » C’est par ces mots que le Président du CIO, Thomas BACH a conclu ses vœux pour 2024 à la veille des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dont il souhaite qu’ils soient un symbole d’unité et de paix dans le monde. Après l’adoption par l’ONU en novembre dernier de la résolution sur la Trêve olympique pour les Jeux de Paris à une écrasante majorité c’est l’occasion de reconnaître le rôle positif que le sport et l’activité physique jouent en tant que facteur de promotion de la paix dans le monde. En cette année 2024 ou le sport a été déclaré comme Grande cause nationale en France, et quelques semaines après la visite du président chinois Xi Jinping en France qui s’est engagé à « demander à toutes les parties prenantes dans les différents conflits une Trêve Olympique pendant les Jeux de Paris » c’est l’occasion de voir comment ces Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 peuvent contribuer à la Paix dans le Monde.

Sacrée au temps des Jeux antiques, la trêve olympique, c’est-à-dire l’arrêt des conflits entre les nations dans le monde entier, est une belle idée promue par l’Assemblée générale des Nations Unies depuis la résolution adoptée en 1993 intitulée « Édification d’un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l’idéal olympique ».

Sans naïveté mais avec la conviction que chaque progrès de la trêve sera une formidable avancée qui sauvera des vies, le Comité Français du Fair-Play (CFFP) présidé par Jean-Pierre Mougin et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) présidé par David Lappartient organisent mardi 28 mai un Forum international intitulé « La trêve olympique pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 » sous le haut patronage d’Emmanuel Macron.

Opinion Internationale, partenaire presse officiel de cette journée, s’associe pleinement à cette initiative et sera présent tout au long de la journée, dont l’animation sera assurée par Frédéric Brindelle (Chef de rubrique Paris Opinion 2024).

Après l’ouverture du forum par Jean-Pierre Mougin, David Lappartient, Tony Estanguet (Président du COJOP) et Mme la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra (sous réserve), trois tables-rondes de haut niveau se succèderont :

« TRÊVE OLYMPIQUE ET JO de Paris 2024 » (10h30-11h30) : « Le sport, outil fédérateur depuis plus de 2 millénaires, a souvent contribué à réunir les peuples. Malheureusement, malgré la déclaration de l’ONU fin 2021 sur la Trêve Olympique, la Russie est entrée en guerre avec l’Ukraine juste avant la fin des Jeux de Pékin 2022. L’ONU a adopté le mardi 21 novembre 2023, une résolution de paix appelant tous les pays du Monde à respecter la traditionnelle Trêve Olympique à l’occasion des JOP de Paris 2024, dans un contexte de graves conflits internationaux. Quelles conséquences pour les JOP de Paris ? »

« LA JEUNESSE ET L’EDUCATION PAR LE SPORT » (11h30-12h30) : « La jeunesse du 21e siècle semble désorientée. Elle accuse une perte de repères significative dans de nombreux domaines : un désintérêt dans la vie politique, un désengagement dans la vie citoyenne et un manque de confiance dans l’avenir. Toutefois, avec le sport, les valeurs universelles d’amitié, de respect et de dépassement de soi demeurent. Quelles sont les tendances actuelles ou de demain et comment les jeunes doivent-ils se construire et construire l’héritage de Paris 2024 pour un monde meilleur ? »

« LA PARTICIPATION DES ATHLETES RUSSES ET BIELORUSSES AUX JOP DE PARIS » (13h30-14h30) à laquelle participera Michel Taube aux côtés de Pascal Boniface, Samuel Ducroquet et Jeno Kamuti : « Depuis le début de la guerre en Ukraine, la participation des athlètes russes et biélorusses aux JOP de Paris 2024 fait débat. Le CIO a décidé que ces athlètes pourront participer, mais sous bannière neutre alors que certaines fédérations internationales leur ont fermé la porte. Quels commentaires sur cette situation et quelles conséquences sur les JOP de Paris ? »

