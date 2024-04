Pourquoi l’ultra-gauche préfère avoir tort avec l’Iran et les islamistes que raison avec Israël ? – La chronique de Patrick Pilcer

S’il y a une qualité que l’on peut reconnaître à « l’ultra-gauche », c’est bien sa constance. Depuis un siècle, avec constance, elle préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron et Albert Camus !

Avec constance, depuis un bon siècle, elle choisit de soutenir Staline, les Khmers Rouges, Mao, les terroristes de l’IRA, de la bande à Baader, des Brigades rouges, du FPLP, de l’OLP, le régime dictatorial de Fidel Castro, de Kadhafi, du FLN, d’Hafez el Assad, de Saddam Hussein, de Chavez puis Maduro, et cætera et cætera…

Aujourd’hui, l’ultra gauche persiste et soutient Poutine et sa vision de la Russie plutôt que Zelensky et l’Ukraine attaquée, le Hamas, auteur d’un ignoble pogrom, ses barbares et ses violeurs, plutôt qu’Israël, les otages (dont encore 3 Français), ces femmes violées et mutilées parce que juives, et la population civile gazaouie, otage de ces crapules fanatiques.

Aujourd’hui, l’ultra-gauche persiste et soutient l’Iran qui lance 350 missiles et drones plutôt qu’Israël attaquée ou la population civile iranienne, sous le joug d’une effroyable police des mœurs. Jamais l’ultra gauche n’a manifesté aux cotés des femmes iraniennes et yazedis, martyrisées par la mollahchie, une honte. Pire, elle transforme la victime en coupable et le coupable en victime ! Elle refuse de voir que la main de l’Iran est derrière les attaques du Hamas et du Hezbollah, et que la frappe d’Israël à Damas a décapité une bonne partie des têtes pensantes de ces attaques au sein des Gardiens de la Révolution, une entité de terroristes.

L’ultra-gauche persiste et soutient le Hezbollah, qui lance des salves de missiles sans discontinuer depuis des semaines plutôt que de soutenir la population civile israélienne ciblée et la population civile libanaise, otage de cette milice terroriste et fanatique.

Force est de s’interroger sur cette cécité, sur cette incapacité de l’ultra-gauche à voir la réalité. Force est de s’interroger sur cette fascination de l’ultra-gauche pour le fanatisme islamique.

A la fin des années 1970, Jean-Paul Sartre comme Michel Foucault étaient séduits par Khomeiny et se faisaient déjà avoir en étant les chantres de ce fou d’Allah. Ils ne tarissaient pas d’éloges pour ce vieux fanatique, prétendument chiite mais surtout adepte des théories des Frères musulmans.

Cet Ayatollah était pourtant contre les réformes progressistes du Shah : le droit de vote aux femmes, la réforme agraire, la modernisation de l’administration, l’entrée dans la modernité, des réformes que l’ultra-gauche aurait dû faire siennes, tout en rejetant à juste titre la poigne de fer du Shah. Raymond Aron avait encore raison, en 1979, quand il prédisait et redoutait que l’Iran aux mains de Khomeiny ne soit l’allié du régime soviétique et non plus de l’Occident !

Force est de s’interroger sur cette même cécité qui conduit l’ultra-gauche à s’allier avec les Frères musulmans dans nos banlieues plutôt qu’à œuvrer au vivre-ensemble républicain, c’est-à-dire dans une République laïque, démocratique, sociale et indivisible. Pourquoi aident-ils au séparatisme ? Pourquoi ne combattent-ils pas le voile dit islamique, interdit pourtant par Bourguiba comme Nasser en Tunisie et en Égypte, des Républiques où l’Islam est religion d’État ? L’ultra-gauche devrait choisir d’aider les « hussards noirs de la République » et non l’abaya ou la burka ! Et bien non !

L’ultra-gauche est obnubilée par la haine de l’Amérique, alors que les modèles chinois, russe, cubain, vénézuélien, khmer ou nord-coréen n’ont absolument rien apporté de bon à leurs populations, c’est un doux euphémisme, une ultra-gauche obsédée par la haine du libéralisme, alors que le communisme ou le national-socialisme n’ont entraîné que ruines, par la haine de l’Occident, alors que leur Orient fantasmé n’a pas permis l’émergence du moindre modèle de société humaniste, la haine du Progrès, en fait la haine de soi ! Et comme Israël a été pensée par la gauche, a été longtemps dirigée par la gauche, comme Israël est la synthèse de l’Occident et de l’Orient, du Progrès allié à la Tradition, de la Modernité dans le temps long, une synthèse du religieux et du laïque, du libéralisme pétri d’humanisme, une synthèse qui réussit, cela les renvoie inexorablement à leurs miroirs, face à eux-mêmes. Ils haïssent ce reflet d’eux-mêmes. Ils ne peuvent comprendre qu’en Israël, musulmans, chrétiens, juifs et athées ont les mêmes droits, que la population LGBT+ jouit des mêmes droits quand partout dans les pays musulmans, et en particulier en Iran, les chrétiens et les LGBT baissent la tête ou fuient, et qu’il n’y a plus de juifs depuis longtemps dans ces régimes d’apartheid !

Comme toujours, cette gauche préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Aron et Camus !

Il est grand temps que le peuple français ouvre les yeux de cette ultra-gauche. Le 9 juin sûrement en transformant leurs bulletins de vote en prescription pour un bon ophtalmologiste et un bon psychiatre !

Patrick Pilcer

Conseil et expert sur les marchés financiers, président de Pilcer & Associés, Chroniqueur Opinion Internationale