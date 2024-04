« La Région va financer plus de cent zones de célébration dans toute l’Île-de-France pour que ce soit la fête partout ! » : entretien exclusif avec Valérie Pécresse

La présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, a répondu aux questions de Frédéric Brindelle pour Opinion Internationale, mardi 19 mars, à l’occasion de l’inauguration du stade Yves du Manoir rénové, à Colombes : un site mythique qui restera pour toujours le Stade Olympique de Paris 1924, et qui « connaît une deuxième naissance ».

Elle revient sur son ambition de proposer des Jeux « 100% accessibles en transports en commun décarbonés » : l’occasion aussi d’améliorer l’offre de transports et d’infrastructures dans toute la région.

La Région Île-de-France soutient ces Jeux avec enthousiasme. Cela reste Paris 2024, est-ce que vous sentez un engouement dans toute Île-de-France ?

Cet exemple du stade Yves du Manoir montre bien pourquoi il faut dire « merci les Jeux » ! Parce que Yves du Manoir, c’était vraiment la belle endormie. Yves du manoir, c’était la grande oubliée.

Et depuis 1924, certes, ce stade a connu des moments de gloire, mais dans les dix dernières années, on se disait : comment est-ce qu’on va trouver l’argent pour le rénover, comment est-ce qu’on va le réutiliser, qu’est-ce qu’on va en faire ? Et donc, grâce au jeu, il renaît de ses cendres, grâce aux Jeux, il connaît une deuxième naissance. Il va accueillir, vous l’avez compris, l’équipe de hockey. Donc, il va aussi donner des lettres de noblesse à la fédération de hockey sur gazon. Il va lui donner de l’attractivité et puis il accueillera peut-être un club de foot ou un club de rugby résidant. Donc, Yves du manoir renaît de ses cendres. C’est un immense stade, une immense page de notre histoire qui retrouve une deuxième jeunesse. Donc, merci les Jeux, c’est vrai que j’ai envie de le dire comme ça.

Merci les jeux aussi pour chacun des départements pris séparément ? On pense à la Seine-et-Marne avec le canoë-kayak, mais est-ce que tout le monde, tous les départements, y trouvent leur compte ? Avec votre vision globale, quel regard portez-vous ?

Alors, il y a des départements, en Île-de-France, qui sont les oubliés des Jeux, au sens où ils n’auront pas de grandes épreuves sportives pendant les jeux. Il n’y en a pas beaucoup, il y a le Val-d’Oise et l’Essonne. Ainsi que le Val-de-Marne, mais qui, lui, aura des centres d’entraînement. Donc on a trois départements dont il faut absolument qu’ils soient aussi bénéficiaires des Jeux. Alors, ils vont l’être ! Le Val-de-Marne va l’être parce que, figurez-vous, que l’on va y construire une nouvelle ligne de métro, la ligne 14, qu’on va prolonger d’Olympiades à Orly, donc à l’aéroport, et jusqu’au Stade de France. Le Val-de-Marne bénéficiera d’une nouvelle ligne de métro !

Dans le Val-d’Oise et l’Essonne, nous avons fait très attention : la région a rénové toute une série d’infrastructures sportives dans ces départements pour qu’ils ne se sentent pas oubliés, avec des piscines olympiques, avec de nouvelles infrastructures. Et, croyez-moi, j’ai aussi de très beaux projets pour chacun de ces départements, parce qu’à la fin, c’est toute la région qui doit être en baskets, et certainement pas que l’un ou l’autre des départements se sente oublié.

Alors, quand on regarde cette belle enceinte, qu’on tourne la tête à droite, on voit la fameuse A86. C’est la galère pour tous les Franciliens, l’A86 en ce moment. Qu’est-ce qu’elle va devenir après ces Jeux ? Est-ce qu’elle sera une route praticable ?

D’abord, notre première ambition, et vous l’avez dit tout à l’heure, c’est de proposer des Jeux 100% accessibles en transports en commun. C’est un effort colossal et je demande vraiment à tous nos partenaires de l’équipe des Jeux de nous soutenir dans cet effort. Cela fait des mois que mes équipes travaillent. On va augmenter de 15% l’offre de transports pendant les jeux, mais on va faire toute une série d’efforts sur les lignes qui vont desservir les infrastructures. Je pense à la ligne de métro 9, je pense aux RER C, qui vont être à plus 70%, avec des trains doubles !

Et je voudrais dire aussi un grand merci, parce que les agents de la RATP et de la SNCF, les agents des compagnies de bus, ne vont pas prendre de vacances. Ils vont venir travailler tout le mois d’août pour desservir ces Jeux et je crois que, dans l’histoire des Jeux, ce seront les premiers 100% accessibles en transports en commun et les premiers 100% accessibles en transports en commun décarbonés. Nous avons une politique très volontariste à la région Île-de-France pour décarboner nos bus, nos trains, nos trams. Donc, ce seront des Jeux très écologiques.

Valérie Pécresse, il reste quand même des choses à imaginer : quelqu’un qui habite à la Ferté-Gaucher, en Seine-et-Marne, ou à Rambouillet dans les Yvelines, qui veut venir assister à Paris 2024, quand il rentre, à la fin du match à 23 heures, comment il fait ? Il y a des parkings, il y a un système à mettre en place. Ce n’est pas possible pour la grande banlieue…

Vous avez raison, nous aurons besoin aussi d’avoir des solutions de parking pour ceux qui viendront en voiture. On est en train d’y travailler. On ne veut pas inciter à venir en voiture, mais on peut aller jusqu’à sa gare et ensuite prendre le train. Donc, il faut mettre en place un système d’intermodalité. C’est pour cela que Île-de-France Mobilités va mettre en place, dans le cadre du site national « Anticiper les Jeux », une application prédictive. J’invite tous les Franciliens à l’utiliser parce qu’elle va donner les bons itinéraires pour aller sur les infrastructures des Jeux. Ce ne sont pas forcément vos itinéraires habituels. Ce sont des itinéraires où, peut-être, qu’il faudra marcher 200 ou 300 mètres de plus, mais où la ligne de métro ne sera pas saturée. Donc, il faut vraiment consulter cette application, qui est faite vraiment pour aider tout le monde à pouvoir profiter des Jeux.

Et j’ajoute que nous aurons des zones de célébration partout en Île-de-France. Je souhaite que la Région en finance plus de cent dans toute l’Île-de-France, pour qu’on puisse en profiter tous ensemble et que ce soit la fête partout et pas seulement sur les sites des épreuves.

Demain, ici, aura lieu le championnat d’Île-de-France UNSS… et les jeunes à ces Jeux Olympiques ?

Pour les jeunes, ne pas oublier l’appli de la région LABAZ sur laquelle ils trouveront 35000 places gratuites tirées au sort. Donc, j’invite les jeunes à s’inscrire sur LABAZ et à se faire tirer au sort, parce que nous voulons que les 15 / 25 ans puissent profiter des Jeux. Nous savons que les places ne sont pas toujours données, qu’elles se sont arrachées et qu’il n’en reste plus pour certaines compétitions, donc on en offre 35000, gratuites, pour tous les jeunes d’Île-de-France !

Merci Valérie Pécresse.