Éthiopie – Abebe Bikila Premier : #3 Tour du monde des délégations olympiques

Rien ne prédestinait Abebe Bikila, issu d’une famille de paysans éthiopiens, à devenir une star olympique. Sa naissance le 7 août 1932, le jour du marathon des Jeux olympiques de Los Angeles était pourtant bien un signe…

A l’âge adulte, Abebe Bikila s’engage dans l’armée éthiopienne sans savoir que son destin va prendre un tournant inattendu. Le soldat Bikila est en effet rapidement remarqué pour ses capacités physiques exceptionnelles, notamment en course à pied. Sélectionné au dernier moment pour participer au marathon olympique à la suite de la blessure d’un des coureurs de la délégation, il se retrouve à Rome en 1960, inconnu de tous et pourtant sur le point de changer l’histoire.

Dans son pays, il a pris l’habitude de s’entraîner en altitude et surtout, pieds nus. Lors de son arrivée en Italie, il tente tant bien que mal de faire comme les autres sportifs et de courir avec des chaussures. Mais ses performances diminuent et ses pieds se couvrent d’ampoules. C’est donc pieds nus qu’il prend le départ du marathon olympique… et le remporte en 2 h 15 min 16 s, sous le regard médusé des commentateurs et du public ! Non seulement il vient de battre le record mondial mais, avec cette victoire, il devient le premier athlète africain noir à être médaillé d’or.

Quatre ans plus tard, alors qu’il se trouve en pleine préparation des Jeux de Tokyo, il ressent de violentes douleurs au ventre. Le verdict est sans appel : crise aigüe d’appendicite. L’opération est inévitable. A 40 jours du début des Jeux, sa participation est compromise. Pourtant, il décide de garder le secret sur cette intervention chirurgicale et de participer malgré tout… Cette fois, c’est avec une paire de chaussures aux pieds qu’il termine en 2 h 12 min 11 s, remportant une nouvelle fois la médaille d’or et battant son propre record !



Le champion est décédé prématurément en 1973 d’une hémorragie cérébrale. Pourtant, des décennies plus tard, son parcours continue d’inspirer. C’est d’ailleurs sa première victoire à Rome qui a marqué le début de la domination des coureurs olympiques venant de l’Afrique de l’Est. Aujourd’hui, les têtes de courses de fond et demi-fond se disputent souvent avec le voisin de l’Éthiopie, le Kenya, offrant de superbes spectacles. Comme lors de ce marathon de Paris 2024 où, chez les hommes comme chez les femmes, les podiums étaient uniquement composés d’athlètes Éthiopiens et Kényans.

Mathilde Chardon



Journaliste Rubrique Opinion Paris 2024