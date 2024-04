L’équipe olympique des réfugiés à Paris 2024 : #1 Tour du monde des délégations olympiques

Traverser la Méditerranée à la nage pour sauver sa vie, fuir après avoir été enfermé dans une cage par son entraîneur, pour finalement quelque temps plus tard participer aux Jeux olympiques. C’est l’histoire d’une équipe olympique constituée de sportifs aux parcours aussi difficiles qu’inspirants et qui sera présente à Paris d’ici quelques semaines pour faire rayonner les vertus du sport et des Jeux dans le monde entier.

Le sport, source de force et courage contre l’adversité

Lors de cette 33e édition des Jeux olympiques, 206 délégations de pays différents participeront à la compétition. Une équipe un peu particulière se démarquera des autres, celle des réfugiés olympiques. Cette initiative du comité olympique a vu le jour aux Jeux de Rio, en 2016.

Lors de cette édition, plusieurs histoires très fortes et touchantes sont portées par dix athlètes. Malgré leurs parcours différents, tous les membres du groupe affirment la même chose, le sport les a aidés à traverser les épreuves et leur a sauvé la vie. Parfois, littéralement, comme c’est le cas de la nageuse syrienne Yusra Mardini qui a participé aux JO de Rio et de Tokyo au sein de cette équipe. Après le printemps arabe, elle est obligée de fuir son pays. En tentant de rejoindre la Grèce à bord d’un bateau de fortune surchargé, elle va échapper au pire grâce à ses talents de nageuse. Elle va nager pendant près de trois heures en tirant le bateau et ainsi sauver la vie de vingt personnes. En arrivant en Allemagne, elle pourra poursuivre son rêve et reprendre la compétition.

La judokate, Yolande Mabika participe, elle également, aux JO de Rio. Originaire de la République Démocratique du Congo elle a aussi dû s’enfuir. Son ancien entraîneur en RDC lui avait confisqué son passeport et l’enfermait dans une cage après ses défaites. Dans cette équipe, elle peut viser la victoire non plus par peur, mais par envie.

Les Jeux olympiques, des valeurs dépassant le sport

L’idée de cette nouvelle équipe commence à germer dès 2012, lorsque le marathonien Guor Marial originaire du Soudan du Sud et réfugié aux Etats-Unis veut se mesurer aux autres athlètes du monde dans la plus importante des compétitions. Cependant il ne peut participer pour aucune des délégations puisque qu’il n’a pas la nationalité américaine et que celle du Soudan du Sud n’existe tout simplement pas. Le Comité International Olympique va pour la première fois autoriser sa participation indépendante. Après cet événement et la crise des réfugiés ne faisant que s’intensifier partout à travers le monde, Thomas Bach, le président du CIO, annonce en 2015 la création d’une toute nouvelle délégation, celle des réfugiés. Le Comité et son président veulent envoyer un message fort : « C’est un puissant message de solidarité, de résilience et d’espoir qui sera envoyé à la planète tout entière ».

Les athlètes venant de pays différents et n’ayant plus de couleurs à défendre, la question du drapeau et de l’hymne s’est alors posée. Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Rio, les sportifs qui ont été sélectionnés défilent sous la bannière et l’hymne olympique qui les représenteront tout au long de la compétition. Ils ont été choisis après s’être durement entraînés et s’être qualifiés notamment grâce à une bourse distribuée par l’Olympic Refuge Foundation, et surtout grâce à leurs efforts et leur persévérance résistant à toutes les épreuves. Ayant souvent dû fuir seuls et affronter des difficultés physiques comme psychologiques, le fait de constituer un groupe, de s’entraîner ensemble est un symbole fort pour ces derniers.

L’équipe olympique des réfugiés aux Jeux pour la troisième fois

L’équipe sera bien présente en France cet été, 66 athlètes s’entraînent au quotidien dans l’espoir d’être sélectionnés et de pouvoir en plus de montrer leurs incroyables capacités physiques, partager leur vécu et porter la voix des 35,5 millions de réfugiés à travers le monde. Du 15 au 18 juillet 2024, quelques jours avant le lancement de la compétition, la délégation se rendra à Bayeux, en Normandie, afin de participer à un pré-camp d’entraînement. L’objectif est de créer une authentique équipe, malgré la différence de langues, de cultures et d’histoires. Même si la plupart des sportifs ne se connaissent pas encore, il est primordial de développer une cohésion de groupe et de se réunir autour des valeurs du sport défendues par les Jeux olympiques depuis leur création.

Tous ces athlètes ont des histoires uniques et difficiles. Elles méritent d’être entendues, et ils méritent comme n’importe lequel de leurs concurrents de pouvoir poursuivre leur rêve d’une médaille. Dans quelques semaines, les noms des sélectionnés seront révélés et à partir du 26 juillet 2024, vous pourrez suivre les performances de cette équipe et découvrir leurs parcours.

Mathilde Chardon

Journaliste Rubrique Opinion Paris 2024