Rien sans les bénévoles – partie 2. Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #10 de Frédéric Brindelle

Les grandes sociétés commerciales de l’évènementiel sportif les sollicitent, y compris quand elles génèrent systématiquement des profits. Elles leur distribuent plus ou moins généreusement des objets publicitaires, les bénévoles s’en réjouissent, leur passion ajoute au sentiment de satisfaction. Mais peut-on s’appuyer sur des gens qui ne touchent aucun salaire quand d’autres, à leurs côtés, vivent grassement de leur activité sur le même événement ? Un peu comme le petit stagiaire qu’on sollicite pour aller faire du café et des photocopies, l’utilisation de bénévoles alimente un système mercantile pour les uns, frustrant pour les autres.

Les associations à but non lucratif se multiplient pour nourrir encore plus notre vie en société et incitent au bénévolat.