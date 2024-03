Contes de fées ou pas… Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #8 de Frédéric Brindelle

Rasta Rockett appartient à cette liste de films que petits et grands racontent allègrement lors de soirées festives. Tous se souviennent des quatre Jamaïcains débarquant aux Jeux Olympiques d’hiver avec leur bobsleigh de fortune. Le quatuor subit les moqueries mais se réjouit de participer, tel est bien là « le plus important » ; avant de s’offrir une sortie touchante, saluée par un public admiratif.

Le principe pour intégrer les épreuves dépend d’une part, de la réalisation de minima de performances ou du gain de tournois qualificatifs (TQO). D’autre part il répond à la nécessité d’une représentativité géographique la plus vaste possible.

Ce cas s’apparente à celui d’un modeste skieur de fond, domicilié dans les Alpes, détenteur de la double nationalité franco-algérienne. Grâce à l’un de ses passeports, il participa aux courses de l’édition de Turin 2006 en récupérant une place non pourvue, réservée par principe à l’Afrique. Il participa sans briller mais le drapeau algérien pouvait flotter.

Ces histoires savoureuses se produisent plus facilement dans le cadre des Jeux d’hiver, qui excluent naturellement une partie des pays de la planète, privés de glace et de neige.

Un cycliste Kosovar tenta bien de rester plus de 10 kilomètres dans la roue d’Alaphilippe et consorts lors de l’épreuve en ligne sur route de Rio 2016, en vain !

En tennis de table, la Chine détient les quatre meilleurs mondiaux dans son escarcelle. Quotas par pays obligent, deux d’entre eux, seulement, pourront défendre leurs chances dans le tournoi individuel. Tout laissait croire que la Chine aurait trusté les trois premières places sur le podium si les quatre cadors avaient pu défendre leurs chances. Une aubaine pour nos nouvelles stars, les frères Lebrun. Félix, le plus jeune pointe à la cinquième place mondiale et devient du coup, médaillé de bronze potentiel si la hiérarchie se vérifie.

Le très germanique handball se souvient de Londres 2012 et Sydney 2000. L’équipe britannique créée en 1969 n’avait jamais participé à des phases finales de compétitions internationales. Une équipe a ainsi été recréée de toute part pour le tournoi olympique grâce à des petites annonces et la sollicitation de tous les handballeurs binationaux existant. Tout comme son homologue australienne, habituée quant à elle aux défaites par plus de 20 buts dans les championnats du monde, elle s’inclina largement lors de tous ses matches, devant des fans médusés par tant de faiblesse.