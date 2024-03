Quand Poutine arrive à faire taire Mélenchon, Panot et Obono ! La chronique de Patrick Pilcer

Depuis le 7 octobre et l’effroyable pogrom perpétré par les barbares du Hamas sur la population civile israélienne, force est de constater l’acharnement des députés LFIstes contre Israël et l’incroyable inversement des valeurs dans tous leurs propos. L’extrême gauche excelle il est vrai depuis longtemps à victimiser les coupables et culpabiliser les victimes, en France comme partout dans le monde.

Pour eux, les terroristes sont des résistants. Pas un mot de compassion envers les femmes violées, éventrées et mutilées, envers les bébés brulés, envers tous ces civils visés parce que juifs.

Pas un mot envers la population civile de Gaza qui sert de bouclier humain à ces terroristes bien lâches, pas un mot pour les femmes de Gaza, pour les LGBT, pour tous ceux qui ne pensent pas comme le Hamas et ne souhaitent pas respecter la version de la Charia imposée par ces Frères musulmans, pas un mot pour tous ceux qui souffrent de l’emprise de cette idéologie totalitaire.

Par contre, tous leurs discours sont concentrés sur la détestation d’Israël, pourtant seule démocratie de la région et victime de la barbarie islamiste, comme sur l’aide au Hamas pour garder le pouvoir sur la population gazaouie.

Pas un jour, pas une heure sans que ces LFIstes n’attaquent Israel pour génocide ou apartheid, alors que c’est Israël qui a subi un véritable pogrom, entièrement planifié, filmé et diffusé par ces barbares, alors même qu’en Israël les Arabes israéliens ont plus de droits, et vivent bien mieux, que les Libanais, les Syriens ou les Jordaniens qui eux ont si peu de droits et si peu de moyens.

Faut-il leur rappeler que les non-musulmans n’ont pas les mêmes droits que les musulmans dans la plupart des pays musulmans, et qu’au fur et à mesure, les chrétiens d’Orient quittent leurs pays de naissance, comme les LGBT, comme les athées, et qu’il n’y a plus de juifs dans ces mêmes pays de réel apartheid depuis plus de 50 ans?

Le combat des LFIstes aurait dû être pour les femmes iraniennes et yazedis, pour la fin de la mollahchie en Iran, pour la laïcité, jamais à aider les frères musulmans à Gaza ou à Saint-Denis !

Mais il est vrai que pour LFI, les musulmans sont les nouveaux damnés de la Terre, le nouveau prolétariat qu’il faut choyer, même si le Qatar et la Turquie financent à milliards d’euros Hamas et Frères musulmans et que Ben Laden comme les chefs du Hamas étaient milliardaires !

On aurait donc pu s’attendre, après le massacre sauvage perpétré par des terroristes islamistes à Moscou, à ce que Panot, Portes, Caron, Obono, et autres déversent un torrent d’insultes sur Poutine et son régime et apportent un soutien sans faille aux « résistants » du Tadjikistan et d’Asie centrale.

On aurait pu s’attendre à ce que ces LFIstes appellent à l’instauration d’un Etat libre pour Daesh dans le Caucase, deux Etats pour deux peuples, digne récompense pour un terrible massacre. On ne condamne pas un tel acte de résistance quand on est LFIste, au contraire, on le vante et on soutient toutes les demandes des terroristes aussi injustifiées soient elles. On propose au Conseil de l’ONU une condamnation de Poutine et un soutien sans faille à la cause du Peuple Tadjik et à Daesh. Mieux, on place sur la liste LFI aux Européennes des militants séparatistes franco-tadjiks ou franco-tchétchènes qui pourront ainsi mieux cracher sur Poutine et la Russie.

Et bien non ! Pour LFI, Israël représente le mal absolu, son gouvernement une bande de fascistes, même s’il comporte des centristes. Poutine, lui, est un grand chef d’Etat qui, selon le gourou de la secte, Jean-Luc Mélenchon, « fait ce qu’il croit être son devoir » ! Pas un mot sur les conditions de sa réélection, pas un mot sur le sort qu’il réserve aux opposants, pas un mot sur les tortures qu’infligent les forces de sécurité russes aux gens qui tombent dans leurs mains, pas un mot sur le pouvoir totalitaire et de plus en plus solitaire du nouveau Tsar de toutes les Russies. La Russie de Poutine et le Venezuela de Chavez et Maduro sont-ils, d’ailleurs, les modèles de civilisation et de gouvernance des LFIstes, les exemples à suivre pour notre pays ?

Pas un mot ! A croire que Poutine a réussi à faire entendre raison, surtout à faire taire LFI !

A LFI, on ne crache pas sur les vrais puissants de ce monde, on n’insulte pas l’avenir que ces bien-pensants souhaitent nous imposer…