Psychose quand tu nous tiens ! Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #3 de Frédéric Brindelle

Cela me rappelle mon passage au très valorisé service judiciaire des « cold case » à Nanterre. Appelé à éclairer une enquête, je questionne le policier m’auditionnant. Mon ADN, que la police avait relevé il y a plusieurs années, suite à une soirée pas franchement maîtrisée, présenterait quelques similitudes avec le coupable (qui n’est pas moi puisque nous n’avons pas le même ADN et que le sien a été relevé). En revanche, ce coupable pourrait être quelqu’un de ma famille, d’où ma convocation. Heureux de recevoir une écoute journalistique, mon interlocuteur me confie. « Vous êtes 150 personnes répertoriées dans notre fichier qui pouvez nous amener à cette possible correspondance. Vous pourriez être une centaine de moins si la CNIL acceptait que nous accédions à l’ensemble des données de l’ADN. Or nous ne pouvons pas, contrairement aux Etats-Unis. Du coup, si les codes matchent, on doit envoyer les analyses outre-Atlantique pour avancer. Ça coûte cher et ça prend un temps monstre ! » Nous pourrions mais nous ne voulons pas.