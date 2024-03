Paris 2024 est déjà une fête ! L’édito de Michel Taube

En 2024, la France s’apprête à renouer avec les grandes heures de son Histoire.

Le destin des nations est ainsi fait, de périodes de doute et de recul, d’autres d’espoir et de triomphe. 2024 sera résolument pour la France une année faste alors que notre pays se mobilise pour accueillir le plus grand événement planétaire en termes d’affluence, d’audience et de génération de ce soft power qui est l’autre arme des forts : les Jeux Olympiques (26 juillet – 11 août) et Paralympiques (28 août – 8 septembre) de Paris 2024.

La mobilisation qui monte à travers le pays est sans précédent : même l’accueil de la Coupe du monde de football, en 1998, n’avait pas suscité une telle attente et un tel niveau d’excitation dans toutes les composantes de la société. Peut-être faut-il se tourner vers le magnifique et déjà lointain bicentenaire de la Révolution française en 1989 pour retrouver pareil engouement.

Un optimisme très gaulois

Car les Français sont bien et seront au rendez-vous, mais doit-on s’en étonner ?

Le génie français, hérité en droite ligne de nos ancêtres les Gaulois, alimenté depuis lors par les râleurs de tous les pays dont l’Internationale semble parfois s’être donné rendez-vous dans l’Hexagone, n’est-il pas de commencer par protester, critiquer, douter, avant de s’emparer de toutes les causes qui peuvent le rendre fier, et de donner le meilleur de lui-même pour les faire triompher ?

Insécurité, bouchons, envolée des tarifs hôteliers, chances de médailles, récupérations politiciennes et diplomatiques de l’événement…

Ô, les forces centrifuges intérieures et extérieures, qui savent s’emparer du moindre petit bout de charbon pour essayer d’en faire un brasier, continuent d’essayer d’agiter toutes les rancœurs qui pourraient travailler ce peuple bougon. Peine perdue.

En réalité, depuis le début, les Français ont toujours soutenu majoritairement l’aventure Paris 2024, malgré ses potentiels risques sécuritaire, financier, écologique, malgré les chantiers interminables, malgré l’invasion touristique, malgré la hausse des prix, malgré tous ceux qui n’aiment rien et qui sont contre tout.

Déjà toute une histoire…

Il y a d’abord eu la candidature de la ville de Paris, en 2015. Puis il y a eu l’attribution par le Comité International Olympique (CIO) de l’organisation des Jeux à Paris. Nous sommes en septembre 2017 : joli cadeau de bienvenue pour le nouveau Président de la République Emmanuel Macron. En 2018, se met en place le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO), présidé par Tony Estanguet, qui avait auparavant coprésidé avec Bernard Lapasset le Comité de candidature.

À partir de là, le talent de porte-parole et de chef d’orchestre de Tony Estanguet, l’engagement de tous les pouvoirs publics, des grandes entreprises françaises aux PME les plus innovantes, et la mobilisation progressive des Français enclenchent une mécanique irrésistible.

Il faut saluer cette France formidable, celle qui prévoit et organise depuis le début cette mécanique de précision, celle qui travaille d’arrache-pied depuis des années dans des chantiers géants, celle du secteur du tourisme et des hospitalités qui se prépare à des moments intenses, celle des services publics, de sécurité, de santé, celle des transports, de la logistique, de la propreté qu’il est important de citer (pas celle des syndicats qui ont déposé des préavis de grève).

Celle du monde du sport, évidemment, en première ligne et dont on ressent l’excitation depuis que Paris a été désigné, il y a 7 ans déjà et qui, depuis lors, se prépare pour le grand événement !

Opinion Paris 2024 première !

Opinion Internationale aussi a rendez-vous avec son Histoire. Ce sera notre première participation à des Jeux Olympiques, à travers une rubrique dédiée, dirigée par un grand spécialiste et amoureux du sport, Frédéric Brindelle. Ce grand journaliste en sera à ses sixièmes olympiades !

Opinion Paris 2024 sera une édition permanente jusqu’à fin septembre 2024 qui offrira une approche 360° de l’événement : enjeux, actualité et acteurs géopolitiques, nationaux, de territoires, économiques, culturels et évidemment sportifs seront abordés dans ce rendez-vous des amoureux de Paris, de Marseille, de Lille, de Tahiti et des autres villes sites olympiques, bref de la France, de toute la France, et de Paris 2024.

Évidemment les sujets qui fâchent seront abordés, mais toujours de façon bienveillante : accessibilité des sites olympiques, neutralité religieuse des compétiteurs, risques sur la sécurité…

Avec notre chef de rubrique Frédéric Brindelle, nous vous apporterons des éclairages forts et inattendus sur l’environnement des JO, leurs coulisses, les histoires des champions, les enjeux internationaux bien sûr, l’économie ou encore leur impact dans les territoires, les rendez-vous cullturels qui égayeront l’événement sportif.

Avec Opinion Paris 2024, nous espérons nous installer durablement dans l’actualité du sport. Tout le sport, sauf les résultats que nous laissons à nos amis de L’Equipe et consorts.

Après tout, le sport n’offre-t-il pas aux décideurs engagés certains de leurs plus beaux défis ?

Comme nous le disons souvent les valeurs de liberté, de laïcité, d’entreprenariat, de respect, d’ascenseur social, d’effort que nous louons tous les jours dans l’actualité se jouent aussi dans le sport !

Vive Paris 2024 et Vive la France !

Michel Taube