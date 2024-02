Monsieur le Président, la diabolisation est dépassée : affrontons le RN et Bardella avec des faits ! La chronique de Patrick Pilcer

Emmanuel Macron a tort en renouant avec la diabolisation du RN, une vieille méthode éculée, dépassée en 2024. La diabolisation est dépassée. Affrontons le RN et Bardella avec des faits : leurs propositions ne feront qu’intensifier les crises !

Ce type de discours, qui fonctionnait à fin du XXème siècle, quand le FN était composé essentiellement d’anciens de Vichy et de l’OAS, n’est plus audible par nos concitoyens et au contraire renforce le Rassemblement National, aujourd’hui composé avant tout de populistes et d’arrivistes. Beaucoup d’entre eux avaient essayé de percer à gauche, au centre ou à droite, et ils ont trouvé au RN, en manque de têtes et de candidats propres sur eux et vierges de liens avec les groupuscules néo-nazis, identitaires ou racistes, une étiquette pour être élus.

Il faut opter au contraire pour un discours démontrant que les propositions et solutions de Bardella, Le Pen et les leurs ne marchent pas, et au contraire enfonceront encore plus la France dans la crise et le déclassement. C’est cela que nos concitoyens attendent, c’est ce discours qui seul pourra atteindre leurs oreilles.

La ruse du RN, quand on dissèque leurs discours, consiste à insister sur les constats et peu sur les solutions. Et sur les constats, 4 Français sur 5 ne peuvent qu’acquiescer tant ils sont entourés du parfum de l’évidence.

Mais ces constats, en fait, sont la plupart du temps exactement les mêmes que ceux que dressent Gabriel Attal ou Xavier Bertrand. En écoutant Bardella sur les constats, en fermant les yeux, on pourrait croire entendre n’importe quel leader de la Droite et du Centre.

Par contre, quand il passe aux propositions et solutions, ce parfum de l’évidence prend alors une tout autre odeur, celle de l’incompétence, voire l’odeur du FN d’antan…

Quelques exemples concrets de leurs « bêtises » pris dans les dernières interventions de Bardella :

« on a besoin à la tête de l’État de gens de caractère… pas de propositions ».

Que nos gouvernants, que nos candidats aient du caractère, c’est une évidence. On ne va pas voter pour des béni-oui-oui, des marionnettes ou des guignols, n’en déplaise à LFI, ni pour la fille du père ou le compagnon de la nièce parce que de la Famille… mais voter sans connaître précisément les solutions envisagées aux problèmes de notre pays, cela s’appelle donner un chèque en blanc. Et là 4 Français sur 5 ne peuvent qu’être contre !

« il faut redonner du pouvoir d’achat aux Français… baissons la TVA ».

Là encore un constat qui baigne dans l’évidence, après deux ans d’inflation forte entre la sortie de pandémie Covid, la guerre lancée par la Russie contre l’Ukraine et les attaques terroristes des Houthis du Yemen en Mer Rouge.

Mais baisser la TVA n’est pas une solution, au contraire. D’une part, cela aggravera notre déficit au moment où les caisses de l’Etat ne peuvent se le permettre ; et les caisses de l’Etat, c’est notre argent à tous. D’autre part, rien ne dit qu’une baisse de la TVA sera répercutée dans les prix aux consommateurs. On l’a vu avec la TVA dans la restauration, les consommateurs n’ont pas vraiment vu la couleur de la baisse, mais les comptes de résultat des restaurateurs en ont profité, et heureusement car ils étaient tous à bout de souffle, au bord du dépôt de bilan. Cela leur a apporté une bouffée d’oxygène, mais sans améliorer le pouvoir d’achat des Français. Voilà une solution « RN » qui n’en est pas une.

Par contre, il faut indubitablement redonner du pouvoir d’achat aux Français, à commencer par la France qui travaille, et on peut par exemple augmenter la TVA et baisser les charges sur les salaires, avec une franchise de CSG, sur les 500 premiers euros, sur les revenus d’activité et de remplacement (en incluant ainsi les retraités). C’est ce que je proposais dans ma précédente chronique la semaine dernière. A quelques semaines des JO de Paris, cela redonnera du pouvoir d’achat aux salariés et retraités tout en renflouant les caisses de l’Etat, en faisant contribuer les touristes et les visiteurs.

« il nous faut une immigration choisie… on a besoin de cerveaux, pas de gens du Maghreb ou du Sahel ».

Là encore, 4 Français sur 5 sont d’accord pour opter pour une immigration choisie et non subie, le parfum de l’évidence, mais notre pays a besoin de gens dans le BTP, dans la restauration, dans l’hôtellerie, dans la santé. On a besoin de personnel aidant. En fait, bien sûr qu’on a besoin de cerveaux, et d’abord en permettant aux cerveaux formés en France d’y rester. Mais on a surtout besoin de bras, et c’est le programme du RN et de Bardella qui a besoin de cervelles !

« nous sommes les vrais défenseurs de la Laïcité… mais il faut interdire l’abattage rituel ».

Là encore, un constat très largement partagé : la Laïcité est une valeur fondamentale de la République, le bouclier de notre Vivre Ensemble, mais interdire l’abattage rituel c’est s’attaquer de front à la liberté de croire ou de ne pas croire, en particulier celle des juifs et des musulmans, tiens, tiens… Il est utile aussi d’ajouter que l’étourdissement des animaux est aussi une souffrance, qu’il y a de nombreuses études qui montrent que l’abattage rituel, réalisé correctement, sous contrôle et non dans une baignoire, n’apporte pas plus de souffrance que l’abattage sous étourdissement. La Laïcité façon RN est une Laïcité à géométrie variable, pas celle de la République Française en fait. La Laïcité n’est ni l’athéisme ni le paganisme, mais avant tout la liberté de croire ou de ne pas croire, le respect des autres, le droit de pratiquer sa religion, d’en changer ou de ne pas en avoir. Bardella doit encore ignorer cela. Et si l’abattage rituel est interdit, pourra-t-on importer cette viande, au détriment de nos éleveurs qui se verraient privés de ce vaste marché par le RN et ses dogmes ?

« nous ne sommes pas comptables des erreurs de nos ainés du FN… nous avons eu raison avant les autres ».

Une évidence, les fils ne sont pas responsables des fautes de leurs pères et inversement. Mais quand Bardella dit qu’ils ont eu raison avant les autres, est ce dans les constats ? Ce ne sont pas « leurs » constats. Ceux-ci sont partagés par 4 Français sur 5 depuis longtemps, et par les responsables de Droite comme par du Centre. Ou dans les solutions ? A quelle époque Bardella fait-il alors référence ? Aux « solutions » de Marine Le Pen, de sortie de l’Europe, de sortie de l’Euro, de retraite à 60 ans, d’une immigration zéro, toutes ces solutions qui étaient aussi celles de Georges Marchais dans les années 70, des solutions, disons-le, ringardes ! ou fait-il référence aux « solutions » du père de Marine, du grand-père de sa compagne, le Le Pen du « détail », de « Durafour crématoire », l’ami de Dieudonné, de Soral et des Gudistes !

Voilà quelques exemples où le constat est celui de tous mais où la solution ne fait qu’aggraver le problème, ou en crée d’autres plus graves encore. On pourrait multiplier les exemples. Le RN a vraiment besoin de changer de logiciel, et là on ne pourra qu’être d’accord avec ce constat de Bardella, mais il faut changer non seulement le software, aussi le hardware !

Alors Monsieur le Président, prenez ou reprenez de la hauteur, tracez un cap, et si vous descendez dans l’arène, n’utilisez pas les méthodes ringardes, à présent aussi, de diabolisation du RN, pointez au contraire leurs « solutions » dangereuses pour nos concitoyens. Vous toucherez alors véritablement les oreilles des Français, car c’est ce qu’ils attendent aujourd’hui !

Patrick Pilcer

Conseil et expert sur les marchés financiers, président de Pilcer & Associés, Chroniqueur Opinion Internationale