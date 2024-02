LFI s’en prend maintenant aux golfeurs… Panot au fond du trou ! La chronique de Patrick Pilcer

« Les riches votent ! les racistes et les golfeurs aussi. Et vous ? » voilà le dernier slogan de Mathilde Panot et de LFI. Incroyable mais vrai ! les LFIstes n’en finissent plus de nous surprendre.

Mathilde Panot chercherait-elle à remporter la médaille d’or de la bêtise ?

Il est vrai que ses collègues Caron et Obono mettent régulièrement la barre haut, l’un pour œuvrer à la protection des moustiques et nous recommander de ne pas les écraser, l’autre pour refuser d’appeler un chat un chat en considérant le Hamas comme un mouvement de résistance après le Pogrom du 7 octobre, quand tout un chacun voit clairement des actes de barbarie et une tentative de génocide.

Mélenchon lui-même tente régulièrement de descendre dans l’arène en nous faisant croire que la République c’est lui, ou en affirmant que les atrocités du Hamas étaient un massacre anti-israélien et non anti-juif, quand les terroristes du Hamas eux-mêmes criaient morts aux juifs et que leurs livres de propagande, financés par notre argent, distribués par l’UNRWA, suintent ni plus ni moins que la haine anti-juive. Mais il se contente à présent du classement Senior !

Visiblement LFI prépare les JO et pourrait décrocher toutes les médailles !

Là, Panot prend clairement la tête de la course et du classement mondial ! Un bel amalgame nauséabond entre argent, racisme et lutte des classes, à défaut de lutte gréco-romaine. C’est bien connu, les pauvres ne peuvent pas être racistes ni jouer au golf !

En plus avec une cible facile, les golfeurs. Si elle s’en était prise au Judo, la réplique cinglante de Teddy Riner l’aurait mise au tapis sans coup fait rire. Ippon ! Si elle s’en était prise à la pétanque, elle serait restée sur le carreau, trop loin du cochonnet. Si elle avait visé le Rugby, elle aurait été taclée dans la seconde par Antoine Dupont, bottée en touche, bunkerisée par l’arbitre en attente de l’arbitrage vidéo.

Pourquoi donc le golf ? pour l’image de richesse qu’il véhiculerait ? Mais alors pourquoi ne pas attaquer les champions de football, multimillionnaires à 20 ans ? Evidemment, prendre de front les supporters de Mbappé ou Benzema, c’était risqué le carton rouge dès le coup d’envoi ! Pourtant les champions français de golf gagnent moins que des joueurs de ligue 2 ou de National, et les championnes moins que des joueurs de division d’honneur…

En fait attaquer le golf, en France, c’est facile. Les champions sont très peu connus et rarement médiatisés ; il y a donc peu d’identification entre la cible visée et les électeurs recherchés, contrairement au football. L’image iconique de Tiger Woods s’efface avec le temps.

Pourtant, Panot ne sait pas que le golf est une discipline pratiquée essentiellement par des amateurs, un sport de plus en plus démocratique, facile d’accès, enseigné dans de nombreuses écoles primaires, avec 600 000 licenciés, 600 000 électeurs que Panot et LFI viennent de perdre à tout jamais, un sport où chacun fait attention à l’environnement, aux réserves d’eau, à la diversité écologique, à la véritable écologie. Pas l’écologie politique, mais le respect de la nature. Un sport d’équilibre et d’adresse, tout en rotation et en souplesse, comme la boxe. Les bons boxeurs, judokas, rugbymen, lanceurs de javelots etc… sont d’ailleurs très vite de bons golfeurs car ils savent se positionner dans l’espace, bien tourner et faire preuve d’explosivité à l’impact au bon moment.

Mieux le golf est un sport où on respecte une étiquette, respect de l’adversaire, respect du parcours, respect de soi. On ne joue ni en jean déchiré, ni en vociférant. On sait garder le silence !

Panot ne connait visiblement pas ce monde. Tant mieux !

Patrick Pilcer

Conseil et expert sur les marchés financiers, président de Pilcer & Associés, Chroniqueur Opinion Internationale