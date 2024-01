Crise du monde agricole, RN et LFI ont une fois de plus tort : le problème n’est pas le libre-échange mais notre incohérence ! La chronique de Patrick Pilcer

Depuis que la profonde crise du monde agricole bloque nos autoroutes, chaque responsable politique y va de sa solution. Et pour les oppositions, bon sang mais c’est bien sûr, avec eux au pouvoir, cela ne se passerait pas comme cela ! Pour les deux partis extrémistes, LFI et RN, le bouc émissaire est d’ailleurs tout trouvé : toujours le même, le libre-échange.

Et pourtant, le libre-échange permet à notre Agriculture d’exporter partout dans le monde. La France est toujours un grand pays agricole, notre balance commerciale est excédentaire, nous exportons plus que nous n’importons. Sans le libre-échange, nos agriculteurs vendraient moins.

Pour LFI et RN, la solution est le protectionnisme. On croirait entendre Georges Marchais dans les années 70. Le monde a drastiquement changé, les échanges entre les pays se sont multipliés, au bénéfice de tous les peuples, les économies ont complètement muté, mais leur solution est toujours la même, on ferme les frontières, on empêche les biens et les personnes de passer d’une économie à une autre, comme si l’autarcie était une solution viable.

Ces deux partis n’expliquent en rien comment le protectionnisme apportera le début d’une solution. Ils jouent comme toujours sur la peur des gens, ici la peur économique, quand pourtant le repli sur soi ne fera qu’amplifier les crises.

Ces deux partis ne disent pas que le protectionnisme augmentera l’inflation, diminuera très vite les marges de nos entreprises, augmentera le chômage, et in fine notre souveraineté, toute notre souveraineté, économique, alimentaire, sanitaire, militaire.

Ces deux partis se foutent de la réalité, ils ne prolifèrent que sur nos grognes.

Ils ne disent jamais que le libre-échange est la politique du gagnant-gagnant. Ce que nous importons, des pays du Sud par exemple, permet aux travailleurs de ces pays de vivre de leur production, de ne pas avoir à émigrer pour manger, ou à nous faire la guerre. Plus les populations des pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie sont solvables, plus elles peuvent nous acheter les produits que nous fabriquons.

Pour LFI et RN autant cacher ces évidences. Autant ne pas dire que les pays protectionnistes, comme la Russie, le Viêt-Nam, la Corée du Nord, la Libye ou le Botswana, ne sont pas vraiment des exemples de succès économiques, agricoles, alimentaires, sanitaires ou politiques !

Mais il y a pourtant bien un grave problème qu’illustre cette nouvelle crise du monde agricole.

Ce problème n’est toutefois pas dans le développement des échanges internationaux, il est dans la mise en place de normes toujours plus contraignantes à géographie variable, et dans le défaut si français de sur-transposer les directives européennes.

On le voit dans l’Agriculture, comme dans le Logement, les deux crises du moment.

Sur l’Agriculture, comment peut-on accepter d’importer des produits ne respectant pas les normes que nous imposons à nos producteurs ? Comment nos producteurs de pommes, de poires, de cerises peuvent-ils vendre leur production quand les producteurs des autres pays n’ont pas les mêmes normes et donc les mêmes coûts ?

Le problème n’est donc pas le libre-échange mais la distorsion des termes du libre-échange !

Si nous interdisons à nos agriculteurs d’utiliser des substances dangereuses pour notre santé, pourquoi autorise-t-on l’importation de fruits et légumes ayant reçu ces substances ? quel que soit leur prix de vente !

Si nous demandons à nos agriculteurs d’être, aussi, des jardiniers, des gardiens de la terre, des soignants de la terre, il faut en contrepartie les rémunérer pour cela au juste salaire. Sinon, la vente de leur produit, au prix de marché, confronté à une concurrence sans les mêmes contraintes, ne leur permettra jamais de faire l’un et l’autre. Nous perdrons nos gardiens de la terre et nos agriculteurs !

Le libre-échange n’a rien à voir avec cela, juste le bon sens, la cohérence !

Mais bien sûr, si nous demandons plus encore à nos agriculteurs qu’aux agriculteurs polonais, espagnols, italiens ou portugais, les aides massives de l’Europe via la PAC, la politique agricole commune, ne suffisent plus. Et comme nos Finances sont à sec, la France ne peut faire beaucoup plus. Cela devient de l’incohérence !

Cette incohérence se retrouve dans d’autres domaines, dans le logement ou l’aménagement du territoire. Là aussi, on empile les normes. On demande aux propriétaires bailleurs de retirer les passoires thermiques sans leur permettre de véritablement financer les rénovations ou d’augmenter en conséquence les loyers. Pire, on les ponctionne toujours plus, la somme IFI, IR, Taxe foncière ne fait que croitre. On leur impose des critères de performance énergétique souvent intenables. On ne permet pas la construction de logements nouveaux ne serait-ce que pour compenser ceux retirés de la location ou de la vente.

On veut développer l’emploi des seniors et la mobilité professionnelle sans penser à leur mobilité géographique. Comment permettre à un senior de prendre un emploi à 100 km de son domicile sans favoriser sa mobilité géographique ? Peut-il retrouver un logement social, vendre et racheter une maison sans y laisser un bras, scolariser aisément ses enfants, obtenir un travail pour son conjoint ou simplement prendre sa voiture et avoir de quoi payer son essence ? Dans la plupart des cas, retrouver un emploi ne se traduit pas par traverser la rue, mais prendre la route !

On prône le développement économique et la souveraineté mais on bloque la construction d’usines, de bureaux ou d’entrepôts sous prétexte d’artificialisation des sols.

On manque de cohérence, on manque de planification à moyen et long terme. Il nous faudrait bien sûr un véritable Commissaire au Plan dont la nomination ne soit pas un bâton de maréchal pour l’empêcher de nuire.

Si nous redonnons de la cohérence à nos choix politiques et sociétaux, la grogne cessera. Il ne restera alors que la vocifération des extrêmes et l’inconsistance de leurs programmes économiques archaïques.

Redonner de la cohérence à nos politiques, c’est la meilleure façon de battre le vote RN et LFI !

Patrick Pilcer

Conseil et expert sur les marchés financiers, président de Pilcer & Associés, Chroniqueur Opinion Internationale