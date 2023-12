Prières à l’Elysée : Macron enchaîne les fautes, pourra t on tenir encore 3 ans comme cela ? La chronique de Patrick Pilcer

Il y a quelques jours, le Président Macron tançait les chefs d’entreprise en leur lançant « réveillez-vous, je vous le dis en toute sincérité, réveillez-vous ! ».

Il leur reprochait de se contenter de 7% de chômage et de ne pas faire les efforts pour atteindre le plein emploi. Il oubliait qu’il était le chef de l’État avec, par exemple, une absence complète de politique du logement et de la construction depuis 7 ans… Pourtant, ce secteur représente près de 24% de notre économie si nous tenons compte de ses activités directes et indirectes. Macron n’a rien fait, ne fait rien et ne fera rien pour ce secteur, au contraire il aggrave par son inaction sa crise profonde. Une bombe sur le point d’exploser sous son regard indifférent. Une faute majeure.

Mais quand le Président parle ainsi, qu’il crie « Réveillez-vous ! », on a de plus en plus l’impression qu’il se parle à lui-même et s’invective le matin en se rasant.

Car oui, il faut que le Président se réveille et arrête d’enchaîner faute sur faute.

Lors de la grande manifestation pour la République et contre l’antisémitisme, sa place était à la tête du cortège.

Il refusa d’y prendre part. Par peur, pour ne pas « diviser » les Français, peu importe. Il a été le président qui ne fut pas au rendez-vous de la Nation. Une faute lourde.

Pour se faire « pardonner » sans attendre la fête du Grand Pardon, il bricola une cérémonie à l’Élysée avec des prières pour la fête de Hanouka, la fête des Lumières. Une autre faute lourde qui ne compense en rien la première. Pire elle l’amplifie.

Que le Président fasse une cérémonie en hommage aux victimes françaises du terrible pogrom des barbares du Hamas le 7 octobre, oui, trois fois oui, et à l’Élysée, évidemment ! Qu’il évoque le beau symbole des Lumières en cette période ténébreuse, oui, trois fois oui ! qu’il assiste à un office religieux dans une synagogue, une salle privée ou un domicile, pour montrer son soutien aux Français juifs, en proie à une judéophobie comme jamais depuis la Shoah, oui, trois fois oui !

Mais ce n’est pas ce que Macron choisit. Il accepte des prières religieuses dans la Maison de la République. Une entorse grave aux principes républicains, au principe de Laïcité, l’un des quatre piliers de notre République. Alors cela, non, mille fois non !

Une faute qui s’ajoute aux autres, et il est inutile ici de rappeler ses fautes lorsque, par exemple, il dit, à juste titre, qu’il faut une coalition internationale contre le Hamas, et le lendemain appelle à un cessez le feu avec ce même Hamas. Alors que son rôle est avant tout de lutter, en France et en Europe, contre l’islamisme, de l’éradiquer !

L’incohérence aussi est une faute !

En France, on n’a pas de pétrole mais on a Macron. Il loue les vertus des éoliennes en mer et invente l’éolienne du désert. A force d’y brasser du vent, si on le branche sur le réseau, il pourrait éclairer toute l’Europe…

Faute après faute, beaucoup attendent avec impatience 2027. Mais pourra t on tenir jusque-là dans cet état de décomposition avancée ? Doit-on attendre jusque-là ? Ne faudrait-il pas rappeler que Macron ne dispose pas d’une majorité présidentielle, mais d’une minorité de gouvernement !

Il est temps de réfléchir à une nouvelle alliance démocratique et républicaine, une alliance qui remette la République au centre du Village Gaulois, une République INDIVISIBLE, LAIQUE, DEMOCRATIQUE et SOCIALE, une alliance qui réponde, concrètement, aux aspirations profondes de deux Français sur trois qui veulent tout sauf le RN ou LFI au pouvoir.

La véritable réponse aux attentes des Français est bien là, elle n’est pas dans les extrêmes, qui posent les bonnes questions en y apportant les mauvaises réponses, qui dissimulent leur noirceur sous le blanc linge de Marianne, qui comme les fréristes utilisent la taqîya, des extrêmes qui divisent au moment où, au contraire, il faut nous rassembler pour gagner nos combats, pour vaincre l’islamisme, pour redresser nos services publics, pour restaurer l’état de droit, pour retrouver la sécurité et la sérénité, pour revaloriser la valeur Travail, pour intégrer en insérant, pour rebâtir l’Ecole de la République, pour réduire nos déficits, pour atteindre le plein emploi.

En somme pour redonner du sens au Bien Commun, pour rêver ensemble au Bonheur commun, pour refaire Nation !

N’attendons pas 2027 !

A l’alliance Démocratique et Républicaine, à l’ADR, j’adhère !

Patrick Pilcer

Conseil et expert sur les marchés financiers, président de Pilcer & Associés, Chroniqueur Opinion Internationale