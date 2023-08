Le SNU est mort, vive le SMCF, le service militaire et civil obligatoire pour la France ! Osons des mesures choc, des Solutions pour la France qui pourraient être soumises à préférendum ou référendum. 

Monsieur le président de la République, Mesdames, Messieurs les leaders politiques,

Vous vous réunissez ce jeudi 30 août dans la belle maison d’éducation de la Légion d”honneur à Saint-Denis (93) qui accueille chaque année plus de 400 lycéennes en internat, enfants des décorés français et étrangers de l’ordre de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite.

Espérons que ce lieu symbolique de la méritocratie française, près de la basilique de Saint-Denis, qui a été fortement touché par les émeutes du début d’été, vous aidera à trouver des consensus – et de l’ambition – sur des chantiers prioritaires pour les Français et pour la France.

Quelle fumée blanche sortira de ce conclave tels des cardinaux réunis à Rome pour désigner le successeur du pape (bon il manquera tout de même Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, le groupe LIOT, les présidents des grandes organisations de collectivités locales…) ? Une nouvelle version du Conseil National de la Refondation ?

Grands défis internationaux pour notre pays, efficacité de notre action publique, cohésion de la Nation autour d’un socle républicain, l’objectif des Rencontres de Saint-Denis est de convenir de propositions de mesures rapides, pouvant donner lieu à une traduction législative et/ou à référendum ?

A cette occasion, Opinion Internationale relance donc sa rubrique “Solutions pour la France” : chaque jour, découvrez une proposition choc de loi, de solution pour la France. Pour faire bouger les lignes, il faut des mesures simples mais ambitieuses, disruptives mais libératrices des énergies, fédératrices et mobilisatrices. Empruntées à l’étranger, au coeur des territoires de France ou des innovations de nos entrepreneurs et de nos créateurs, proposées par nos chroniqueurs, des experts et des citoyens, ces Solutions pour la France sont, Mesdames, Messieurs nos chers politiques, votre rubrique pour agir utile !

L’enjeu est de taille : rendre utiles les quatre années d’une présidence et d’une législature bloquées par une majorité présidentielle minoritaire et des minorités trop éclatées (pour le moment) pour peser.

Vive la France !

Michel Taube

Le SNU est mort, vive le SMCF ! POUR le service militaire et civil obligatoire pour la France !

La suppression du service militaire a été la pire décision de nos chers politiques depuis un demi- siècle.

Sens du collectif, apprentissage du français, respect de l’autorité, efforts physiques et dépassement de soi, entrée dans l’âge adulte, le service militaire aurait-il permis d’éviter les émeutes de l’été 2023 ? En tout cas, il aurait donné à de nombreux jeunes prisonniers de leurs quartiers perdus pour la République un bol d’air et un possible tournant salvateur dans leur vie.

Le Service national universel (SNU) a été parmi les mesures les plus décevantes des six années de présidence Macron. Belle idée qui n’a accouché que d’une souris en six ans d’action publique.

Une classe d’âge, ce sont 840.000 jeunes. 32.400 ont expérimenté le SNU en 2022. Une misère.

Conclusion : le SNU est mort, vive le SMCF, le service militaire et civil pour la France !

il faut qu’une année de césure dans la vie d’un adolescent ou d’un jeune adulte soit obligatoire pour tout jeune entre 16 et 20 ans.

Il pourrait comporter un quadruple volet, d’une part militaire ou policier, d’autre part de sécurité civile (apprentissage gestes qui sauvent, premiers secours et prévention incendie), social et humanitaire évidemment et, enfin, entrepreneurial en allant s’immerger dans une entreprise ou un commerce de notre pays.

S’il faut que la nation mobilise 5 milliards d’euros par an pour sauver cette génération, s’il faut créer une administration spécifique du SMCF et recruter 50.000 encadrants (pourquoi pas dans la réserve citoyenne qui existe déjà mais qui n’est jamais mobilisée), s’il faut rouvrir des casernes pour héberger ces jeunes, allons-y !

La France vaut bien une telle ambition : sauver cette génération perdue de la République !

Michel Taube

Découvrez dans les jours et semaines qui viennent nos mesures choc pour la France… Petit florilège…

Interdiction du droit de grève dans les transports pendant les JO de Paris 2024, les grands événements internationaux, les vacances de Pâques et de Noël

Une grande loi de décentralisation concentrera l’Etat sur le régalien et le stratégique et rapprochera la décision publique des territoires et des gens

L’Education Nationale se limitera à définir les programmes, les enseignants et encadrants deviendront des agents de la Fonction publique territoriale

Nationalisons la vente de toutes les drogues pour casser les mafias et offrir une sortie sanitaire aux consommateurs

L’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) financera la réparation des dégâts publics et privés dans les 500 communes touchées par les émeutes de l’été 2023

Sauf dans le régalien, la fin du fonctionnaire à vie

Supprimons les droits de succession parents – enfants pour protéger la propriété et la transmission inter-générationnelle

Pour un revenu et un impôt universels

La TVA sociale pour redonner du pouvoir d’achat aux Français

Le grand transfert des charges sociales du travail vers les recettes tirées de la consommation et des revenus mobiliers et productifs

Ouverture des commerces et des services 24h/24 et 7 jours sur 7 comme l’autorisent déjà certains départements

Une grande politique familiale pour sauver la démographie française

L’uniforme sera obligatoire dans toules écoles et collèges de France dès la rentrée prochaine

Un grand Contrat Immigration France : immigration choisie au cas par cas par recrutements numériques de l’étranger, régularisation de tous les étrangers qui travaillent et parlent français, expulsion ou isolement de tous les étrangers et impossibilité de naturalisation ou déchéance de nationalité des binationaux auteurs de délits ou de crimes.

Un plan national de vidéo-surveillance sur tout le territoire national

Obligation pour toutes les collectivités locales de se doter d’agents de police municipale armés

Des peines courtes dans des centres de détention fermés loin du domicile

Justice des mineurs : pour tout délit, la peine effective sera la base de toutes les mesures éducatives

Travail et études obligatoires pour toute réduction de peines de privation de libertés

Contre les déserts médicaux et en contrepartie de l’éminente qualité de professions libérales, les Ordres de mécecins auront obligation de recruter des médecins dans les territoires délaissés

Un plan national Sport santé