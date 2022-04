Grand Prix AGIPI pour un monde durable : Les start-up à l’honneur !

Le 10 mai prochain à Paris, les start-up seront valorisées lors d’une cérémonie originale.En effet, se déroulera au Palais Brongniart à Paris, en présence de la navigatrice Maud Fontenoy, la soirée du « Grand Prix AGIPI pour un monde durable ». Ce prix récompensera une start-up associant aventure entrepreneuriale et intérêt général en conjuguant sens et performance.Cinq start-up finalistes seront départagées par un vote du public. Elles ont été élues dans leur région lors d’autres rencontres organisées par AGIPI, association d’assurés partenaire d’AXA et engagée pour un monde durable. Afin d’emporter les suffrages du public, les start-uppeurs et start-uppeuses pitcheront leur projet et raconteront leur expérience de la crise. Xavier Niel, président fondateur de Free, interviendra lors de cette soirée qui verra François Pierson, président d’AGIPI, remettre le prix au vainqueur.Les cinq start-up finalistes sont :

• Circouleur qui revalorise et transforme les peintures inutilisées, évitant l’incinération des peintures et l’extraction de nouvelles matières premières.

• Le Drive tout nu, premier supermarché en Drive 0 déchet et 100 % responsable.

• HySiLabs qui a développé une innovation de rupture pour le transport et le stockage de l’hydrogène.

• IADYS qui conçoit, développe et commercialise des innovations à la croisée de l’Intelligence artificielle et de la robotique.

• Poly-Dtech, entreprise dédiée au développement et à la production de tests de diagnostic basés sur des nanoparticules ultra-fluorescentes dans le domaine de la santé et des sciences de la vie.La start-up gagnante se verra remettre une dotation de 15 000 € et bénéficiera d’une large couverture médiatique.

Michel Taube