Emmanuel Macron, la gastronomie et la France.

Dans les pas de ses prédécesseurs, mais avec une verve souvent appuyée, Emmanuel Macron aime vanter à chaque occasion qui s’offre à lui l’art de vivre à la française. Les 26 et 27 septembre, il sera le premier chef de l’État à se rendre dans le plus grand rassemblement mondial de chefs de la gastronomie, de l’hôtellerie, de la restauration, des métiers de bouche et de l’alimentation : le SIRHA. Il sera l’invité d’honneur du célèbre Dîner des Chefs dimanche soir, pour leur plus grande joie.

Cette participation marque l’engagement du chef de l’État pour la promotion et le développement d’un véritable symbole de la France dans le monde. En effet l’art de vivre à la française, auquel Opinion Internationale se consacre désormais pleinement, pourrait être la base line de la marque France. La France selon les chefs, c’est une des empreintes que nous comptons bien imprimer désormais à cet art de l’éphémère !

On peut aussi voir dans cette visite présidentielle fort attendue quelque opportunisme électoral à moins de sept mois du premier tour de l’élection présidentielle. En dépit du « quoi qu’il en coûte » qui touche à sa fin, le secteur de la restauration a été très impacté par la crise sanitaire et son cortège de restrictions, couvre-feux et confinements. On se rappelle le 14 mars 2020 et la brutale annonce de la fermeture le soir même de tous les restaurants, alors que les Français étaient appelés à aller voter le lendemain matin pour le premier tour de l’élection municipale. On se souvient aussi du 11 décembre dernier quand des milliers de restaurateurs venus de toute la France place des Invalides à Paris vouèrent le chef de l’Etat aux gémonies lorsque les brasseries et autres cafés avaient été maintenus fermés. Guy Savoy avait notamment partagé sa colère avec nos lecteurs.

Fait plus ancien, – mais nous avons un peu de mémoire -, on se souvient enfin de l’amère faute de protocole commise lorsque le pape de la gastronomie mondiale Paul Bocuse décéda le 20 janvier 2018. Seul Gérard Collomb, en tant que ministre certes mais surtout en voisin et (encore) Maire de Lyon, avait représenté l’Etat aux obsèques du grand maître. Si Johnny Halliday valut bien une messe nationale à la Madeleine en présence du couple présidentiel, Paul Bocuse, l’un des Français les plus connus au monde, aurait bien mérité les honneurs de la nation.

La gastronomie, un enjeu global

Mais Emmanuel souhaite tourner ces pages turbulentes et inaugurer un nouveau chapitre de sa relation aux champions de cet art de vivre à la française.