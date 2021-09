Cinéma indépendant sur la plus belle avenue du monde

Grand festival international de cinéma à Paris fondé en 2012 par la productrice, distributrice et exploitante Sophie Dulac, Champs-Élysées Film Festival est le rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur du cinéma indépendant. Le festival se veut être une passerelle entre les cinématographies françaises et américaines ainsi qu’une plateforme de rencontres de la jeune création tant cinématographique que musicale. Il se déroule chaque année dans l’ensemble des salles de la dite « plus belle avenue du monde » (appellation qui date certainement d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître), avec une sélection de films français et américains en compétition, des avant-premières, des invités d’honneur et une sélection musicale pointue.

Il réunit chaque année plus de 25 000 spectateurs et professionnels sur les Champs-Élysées et défend avec ferveur les talents émergents, la liberté de ton, les zones d’expérimentations et d’essais cinématographiques et présente chaque année des films audacieux, inédits et engagés. Ce Champs Elysées Film Festival a un peu pris la relève du formidable Festival Paris Cinéma qui s’est déroulé entre 2003 et 2014 et permettait à certains projets étrangers de trouver un producteur français. On y allait donc sans rien connaître des films projetés (puisqu’ils n’avaient pas encore de distributeur) et on a pu y découvrir des films puissants comme Boys don’t cry ou Battle Royal. Ce Festival-ci est plus traditionnel, mais reste néanmoins très intéressant.

Après une édition 2020, 100 % en ligne et 100 % gratuite la 10ème édition du festival se tiendra cette année du 14 au 21 septembre 2021.

Parmi les temps forts, la réalisatrice, productrice, scénariste, actrice et monteuse américaine Susan Seidelman (Recherche Susan Désespérément, Cookie) sera l’invitée d’honneur de la nouvelle section Riot Girls (cinq longs métrages français et américains mettant à l’honneur la scène underground des années 1980 filmée par les femmes). Par ailleurs, le réalisateur, acteur et producteur Jim Cummings, présentera au public parisien son dernier film The Beta Test ainsi qu’une rétrospective.

Huit longs métrages français et huit longs métrages américains indépendants composeront les compétitions officielles de longs métrages. Les films concourront pour les Prix du Public et pour les Prix du Jury, lequel sera présidé par Thomas Lilti. L’auteur et réalisateur d’Hippocrate et Première Année sera entouré de :

– L’actrice et photographe Agathe Rousselle révélée au grand public dans Titane de Julia Ducournau, Palme d’Or 2021,

– La musicienne, réalisatrice, plasticienne et compositrice de musiques de films Yael Naim,

– Le réalisateur et dessinateur de presse Aurel dont le premier film Josep a été récompensé par le César du Meilleur Film d’Animation 2021,

– L’auteur, réalisateur et scénariste Élie Wajeman, dont le dernier film Médecin de nuit était en Compétition Officielle au Festival de Cannes 2020.

Les longs métrages concourront également pour le Prix de la Critique. Le Jury Presse qui le décernera sera composé des critiques et journalistes Ava Cahen, Antoine Guillot, Mathilde Carton et Renaud Baronian.

Onze courts métrages français et treize courts métrages américains concourront également.

La soirée d’ouverture, le 14 septembre à 19h au PublicisCinémas commencera par une cérémonie marquée par une performance piano-voix de Yael Naim, et sera suivie de la projection en avant-première du film Les Intranquilles de Joachim Lafosse (sélection officielle Cannes 2021) en présence de l’équipe du film.

La soirée de clôture, le 21 septembre à 19h toujours au PublicisCinémas commencera par la cérémonie de remise des prix et sera suivie de la projection en avant-première du film Rien à foutre de Emmanuel Marre et Julie Lecoustre (Semaine de la critique Cannes 2021) en présence de l’équipe de film.

Cet événement permet de découvrir, dans un cadre festif, des films indépendants qui sortent un peu des blockbusters habituels. En somme, plus de 75 films et près de 80 séances auront lieu dans toutes les salles de l’avenue des Champs-Elysées : au Balzac, au Lincoln, et au PublicisCiné́mas.

Comment participer à Champs-Elysées Film Festival ?

Du 14 au 21 septembre 2021

Tarif unique à la séance : 7 euros Ouverture/Clôture : 10 euros

Vivre le festival à 100 % avec le PASS FESTIVAL à 49 euros (39 euros — de 26 ans)

Deborah Rudetzki