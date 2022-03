Le festival Séries Mania : « Les grandes séries regardent le monde, et vous, vous regardez quoi ? »

Force est de constater que depuis quelques années Séries Mania confère aux Hauts-de-France une stature internationale dans le domaine de l’audiovisuel. En effet, le festival de séries est aujourd’hui considéré comme l’un des plus important au monde. Un rendez-vous en plein cœur de Lille qui s’est tenu du 18 au 25 mars 2022 pour binge watcher les dernières sorties !

Un festival d’expression artistique et politique

Grand soleil sur la capitale Flandres, la météo a été clémente pour débuter le week-end qui s’annonce festif. Pour cette quatrième édition, le programme est chargé en séries, mais pas seulement ! Entre deux projections, le public peut participer à des séances de dédicaces et des rencontres pour partager un moment privilégié avec les acteurs, les producteurs et les réalisateurs. Véritable immersion dans le monde fictif des séries, de nombreux décors ont été reproduits à l’image de Game of Thrones. Mais il y a aussi des expositions, des ateliers jeune public, des conférences, des quizz pour ravir petits et grands.

Avec une offre de divertissement aussi complète, Séries Mania va au-delà de sa vocation culturelle pour assumer un rôle politique. Rodolphe Belmer, Président du festival, dévoile l’envergure du projet : « faire de la création un moteur de l’ambition française en Europe ; faire de Lille, sa métropole et sa région le centre mondial de la création audiovisuelle. » La cité nordiste construit donc un écosystème solide dans cette industrie florissante. Une stratégie impactante pour les habitants des Hauts-de-France.

Des séries à foison

Pas de doute, le festival bénéficie d’une grande attractivité pour la production mondiale. Les organisateurs ont reçu 331 séries reçues en provenance de 46 pays, mais ont dû effectuer une sélection drastique. Celle-ci promet de faire rêver tous les sériephiles ! D’ailleurs, le public pourra remarquer les tendances de cette édition 2022 : les séries françaises reprennent les usages anglo-saxons. En effet, à l’image des créations britanniques, les productions nationales ont décidé de valoriser les thèmes sociétaux. Il est donc question de l’émancipation féminine, du genre, de l’écologie et de crises fictives à l’image de celles que nous avons traversées.

Dépeindre les réalités sociales n’est pas toujours choses faciles et cette année le grand scénariste français Frédéric Krivine (Un Village français), a tenté le coup. À travers Sentinelles, le réalisateur s’immerge dans l’actualité franco-malienne. À l’heure où l’opération Barkhane a pris fin, la série affiche une rétrospective des « dilemmes moraux et politiques qui se posent aux soldats français en Afrique quelques soient leurs échelons. » Entre sujet d’actualité et détour historique, il faut mentionner Oussekine. Le réalisateur expérimenté Antoine Chevrollier (à qui l’on doit le passionnant Bureau des légendes) se penche sur le décès tragique de Malik Oussekine. Tué par un policier en marge du soulèvement étudiant contre la sélection à l’entrée de l’université, sa mort a eu un véritable impact sur la société française. Une mini-série documentée et renversante.

Mais Séries Mania met aussi un coup de projecteur sur ce dont on ne parle pas. Dans le registre de l’inclusion, la série candide Chair Tendre, aux allures de teen drama banal, se révèle bien plus profonde. Elle aborde de manière rafraîchissante un thème méconnu : l’intersexuation. Ce terme désigne un vaste groupe de personnes dont les caractéristiques sexuelles ne correspondent pas aux « normes » typiques et binaires masculines ou féminines. Si le mot ne vous dit rien, le prétexte est tout trouvé pour visionner cette bande de jeunes. Et puis qui dit saut dans l’inconnu dit aussi grande surprise ! Avec la série colombienne Turbia, le monde et l’eau n’ont plus la même saveur. Dans ce scénario catastrophe, les réalisateurs Oscar Ruiz Navia, Carlos Moreno et César Augusto Acevedo, anticipent la pénurie d’eau potable sur Terre. Ils ont réussi à créer des personnages lucides et captivants pour nous plonger au cœur des problématiques écologiques.

Alors, si le festival est désormais terminé, il ne tient qu’à vous de découvrir la sélection par vous-même ! Et rendez-vous en mars 2023 pour la prochaine édition de Séries Mania !

Fanny David