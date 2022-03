Squid Game : de la fiction à la réalité

Avec 111 millions de vues en un mois sur Netflix, la série sud-coréenne a explosé tous les records. Exposant une vision amère du monde moderne, elle impose un scénario dérangeant où les inégalités sociales et les violences systémiques sont pointées du doigt.

Un phénomène mondial

Si tout le monde l’a vu, les avis divergent : « trop gore », « caricatural et surcoté » ou au contraire « visuellement parfait, “réaliste et réfléchi”,… Sur SensCritique, le site web de critique d’œuvres culturelles, les jugements et notes se déchaînent. À l’issue de 18 000 votes, la série à succès obtient une moyenne de 6.7 pour les utilisateurs. Un score satisfaisant pour une série particulièrement clivante.

Depuis ses débuts, Squid Game suscite un engouement général qui renverse l’algorithme Netflix et stupéfait les binge watchers. Et pour cause le scénario aux apparences banales s’intensifie à mesure que les épisodes progressent autour des mésaventures de Seong Gi-hun (Lee Jung-jæ). Criblé de dettes, ce personnage âgé d’une quarantaine d’années à la naïveté d’un enfant de 10 ans va participer à une mystérieuse compétition. À sa plus grande surprise, il se réveillera parmi 455 autres participants pour gagner des milliards de wons. Une occasion en or pour ces personnages en quête d’une vie meilleure. La seule condition pour concourir : être prêt à mourir. Dès lors, ceux qui auront répondu positivement s’affronteront dans des jeux pour enfants où ils divertiront une élite sadique avide de violence. Alors, jusqu’où iront les candidats pour sortir de la misère ?

Si vous commencez à être emballé, attendez de découvrir la suite. Alerte spoiler pour ceux qui n’auraient pas encore sauté le pas sur la série survivaliste.

“Je voulais écrire une allégorie ou une fable sur la société capitaliste moderne.”

Réalisé par Hwang Don-hyuk, la série suivait un dessein bien précis. Le scénariste a révélé sans détour à Variety ce que des millions de téléspectateurs ont ressenti au visionnage : “Je voulais écrire une allégorie ou une fable sur la société capitaliste moderne.” Plongé dans l’extrême pauvreté, Squid Game donne vie à des individus en difficulté, dépassés par un système et une société compétitive. Des laissés-pour-compte qui, dès l’épisode 2, auront la possibilité d’abandonner le jeu sanglant, mais feront le choix de remettre en péril leur existence. Qu’ils soient des réfugiés, des dissidents dont la famille dépend, des immigrés sans papier ou des parents démunis, ils préfèrent tous affronter la violence de la partie plutôt que celle qu’ils vivent au quotidien.

Un à un, le phénomène Netflix démonte les stéréotypes de la société coréenne. Le personnage Cho Sang-woo (Park Hae-soo) en fait les frais. Il est allé dans une école prestigieuse, mais cache à tous ces proches qu’il est aujourd’hui un homme d’affaires ruiné. Tout travail acharné ne garantit pas la prospérité. Ancien camarade de classe du personnage principal, il met aussi en lumière la pression scolaire dont sont victimes les élèves. Assombri par la solitude et le poids des responsabilités familiales, ce personnage n’est pas le seul à refléter les injustices du monde réel. Les personnes âgées sont également représentées. Leur isolement et délaissement frappent de plein fouet le spectateur. Résonnant dans l’actualité française, le mal être de nos aînés est aujourd’hui un sujet alarmant.

Bien que cette courte série racontant les déboires de notre société ne fasse pas l’unanimité, enfants, parents, époux, amis sont nombreux à pouvoir s’identifier. Chacun doit tenir ses promesses silencieuses et supporter la pression induite par notre époque. De sorte que si la mission n’est pas remplie, une dette sociale vient nous étouffer. Ainsi, Squid Game réussit à passer un message fort en montrant comment les inégalités, les addictions et le poids des obligations poussent les individus à leurs extrêmes.

Trêve de noirceur et place aux bonnes nouvelles ! Le 20 janvier 2022, la plateforme de streaming a annoncé la suite de la série. Squid Game revient donc pour une saison 2 et peut être même davantage… Stay tuned !

Fanny David