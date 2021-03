Webinaire #SolutionsPourLaFrance mardi 9 mars 2021 à 19h : Numérique, notre souveraineté, c’est maintenant ! Avec Philippe Latombe, Omar Seghrouchni, Eric Cohen, Nina Hasratyan, Michel Taube et les parrains d’Opinion Internationale

Les Webinaires #SolutionsPourLaFrance Opinion Internationale s’engage dans le débat d’idées et inaugurera la rubrique et les Webinaires #SolutionsPourLaFrance qui vont contribuer à préparer des échéances décisives pour notre pays en 2022. Quelles valeurs pour cimenter notre pays ? Quelles solutions pour faire entrer la France dans le monde d’après ? Qui seront les décideurs de demain ? Des débats sans tabou avec des intervenants indépendants et compétents, conçus aussi pour faire émerger et soutenir les vrais champions français et francophones du monde d’après… et de la France d’après.

Numérique, notre souveraineté, c’est maintenant !

Webinaire* 9 mars 2021 à 19h

en partenariat avec Keyrus

ETI et acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital, du Conseil en Management et Transformation des entreprises, le groupe fête en mars 2021 ses 25 ans. Une success story française avec 300 millions d’€ de CA, 3000 collaborateurs présents dans 20 pays.

Face à Opinion Internationale : Philippe Latombe

Il est l’un des parlementaires les plus au fait des enjeux du monde d’après et plus particulièrement du numérique. Il a aussi, comme Opinion Internationale, la conviction que les PME françaises doivent être soutenues haut et fort par l’État, les collectivités locales et les Français.

Philippe Latombe, député MODEM de Vendée, rapporteur de la mission parlementaire « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne », vice-présidente du groupe d’amitié France-Israël à l’Assemblée Nationale, répond à Michel Taube, fondateur d’Opinion Internationale, Raymond Taube, rédacteur en chef d’Opinion internationale et directeur de l’IDP – Institut de Droit Pratique.

Au menu : quelles sont les premières leçons de la crise du Covid ? La France a-t-elle encore les moyens de sa souveraineté numérique ? Les solutions ne sont-elles pas européennes plus que nationales ? Comment soutenir les PME françaises les plus innovantes ? Quand lèvera-t-on l’anonymat sur les réseaux sociaux ? Faut-il démanteler les Gafam et les Batix ? Quel avenir pour la majorité présidentielle au lendemain des présidentielles ?

L’invité business : Eric Cohen, fondateur et PDG du Groupe Keyrus :

Vous avez dit souveraineté numérique ? Plutôt que de courir après les Américains et les Chinois, ne vaudrait-il pas mieux miser sur la conquête de nouveaux marchés d’avenir comme dans l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les villes intelligentes ou la santé connectée, où des Licornes européennes voient le jour ?

L’invité international : Omar Seghrouchni, président de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel et de la Commission du Droit d’Accès à l’information du Royaume du Maroc, défend une idée africaine et universelle de la gestion des données : « pour vivre digital, il faut bâtir une confiance numérique et respirer protection des données à caractère personnel ».

Sois belle et ouvre la : Le monde du numérique serait-il machiste ? Paroles de femmes engagées à l’occasion de la Journée du 8 mars, pour féminiser le monde de la programmation et de l’intelligence artificielle. Avec Nina Hasratyan, Policy Manager & Liaison with Stakeholders, European Cyber Security Organisation (ECSO) and Operational Coordinator, Women4Cyber Foundation

Paroles de parrains d’Opinion Internationale : Dans le numérique, la santé et les innovations, les PME françaises sont la richesse de la société française et les poumons de nos territoires. Pourtant, trop souvent, les pouvoirs publics les négligent, les multinationales les prennent pour leurs sous-traitants et les Français les méconnaissent.

Avec Sabrina Menasria (Singularity), Aïcha Clin Essalki (Aïsha Services), Sébastien Garnault (CyberTaskForce et Garnault & Associés), Pierre-Vincent Cools (Bridging solutions) et de Jean-Pierre Lach (Private Discuss).

Musique Maestro

« Avatar où es-tu passé ? » : 3 mn de musique en clôture du Webinaire pour rêver de la France d’après. Avec Marginal Ray, auteur – compositeur – conteur, chroniqueur Opinion Internationale.

