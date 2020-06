Et si Emmanuel Macron démissionnait vraiment ? Ce qu’il dira dimanche si… L’édito de Michel Taube

Dans Le Figaro du 11 juin 2020, Carl Meeus, journaliste politique bien informé, surprenait son petit monde en mettant sur la table l’hypothèse d’une démission surprise suivie d’une candidature à sa réélection d’Emmanuel Macron : ce coup de poker politique entraînerait une élection présidentielle anticipée et aurait l’avantage pour la macronie d’éviter la Bérézina annoncée d’une dissolution de l’Assemblée Nationale. L’objectif du chef de l’État serait de « reprendre politiquement la main dans une période troublée ». En « prenant de court ses adversaires », Emmanuel Macron aurait ajouté lors d’une visioconférence devant ses fameux donateurs historiques de Londres : « Je suis sûr de gagner car il n’y a personne en face. » Il est vrai que malgré leurs bons résultats aux municipales, la droite comme la gauche sont encore divisées et peineraient à se doter de candidats rassembleurs dans un délai de 20 à 35 jours, échéance prévue par l’article 7 de la Constitution en cas de vacance du pouvoir pour tenir l’élection présidentielle. L’Elysée a démenti la tenue d’une telle rencontre mais a reconnu que le moment était à envisager toutes les hypothèses. Nous rejoue-t-on le scénario du 12 mars où le JDD cette fois-ci avait fait état de l’hypothèse folle envisagée par le Palais de recourir à l’article 16 de la Constitution, c’est-à-dire à la suspension de tous les pouvoirs institutionnels dans les mains d’un seul homme ? Nous avions dit à l’époque tout le mal que nous pensions de cette idée pyromane… Mais, au final, la question mérite d’être posée. Et si Emmanuel Macron démissionnait vraiment ? Cette colère française qui explose comme des bombes à fragmentation depuis novembre 2018 risque fort d’éclater à nouveau dans les prochaines semaines. Déjà un nouveau front s’est ouvert avec le collectif Traoré qui accuse la France d’être raciste et qui conteste jusqu’à la légitimité même des gardiens de la paix que sont les forces de police et de gendarmerie. Et, une fois de plus, le pouvoir politique ne bronche pas, reste muet. Jusqu’à tolérer une manifestation sous ses fenêtres. Du jamais vu sous la Vème République. Et si Le Figaro avait raison ? Le chef de l’Etat ne va se contenter de s’adresser solennellement à près de 40 millions de téléspectateurs juste pour annoncer une anticipation sur la fin du déconfinement (on parle d’une ouverture complète des écoles et des restaurants le 16 juin) ? Une fois de plus, pour la sixième fois [cf. infra], nous avons osé revêtir les habits du chef de l’Etat et écrire le discours qu’il pourrait tenir dimanche si Emmanuel Macron décide de provoquer un séisme politique à la hauteur de la crise pour tenter de rebattre les cartes et jouer un coup de poker de génie… Discours fictif, mais discours quand même… Michel Taube

Françaises, Français, mes chers compatriotes,

La France va mal. La République est en danger.

Grâce au confinement et à la bravoure de nos personnels soignants, nous avons évité la saturation des hôpitaux durant le pic de l’épidémie de Covid-19, mais notre bilan sanitaire n’en demeure pas moins l’un des plus mauvais de la planète. Et je vous mentirais en vous disant que la crise économique dans laquelle nous entrons, si tant est que l’épidémie soit derrière nous, sera moins sévère en France que dans tous les pays développés. Cette crise a fait que, à moins d’un choc salutaire, la France a décroché comme un alpiniste qui amorce une chute. Les plus fragiles des Français, nos premiers de cordée, risquent fort de s’écraser si nous n’y prenons garde au plus vite.

Comme vous, je vois le délitement de notre société, l’essor du chacun pour soi, du corporatisme qui empêche de faire adopter des lois indispensables, du communautarisme qui détruit le vivre-ensemble. Je vois progresser les ressentiments, les haines, le racisme, l’antisémitisme, l’anarchie, la déprime, la peur. Je vois les policiers jeter leurs menottes à terre et manifester devant l’Elysée, les avocats jeter leur robe, les personnels soignants jeter leur blouse, la justice pénale incapable d’assumer sa mission première de prévention et de dissuasion.

Je vois la peur changer de camp. Je vois les honnêtes gens détourner le regard face aux bandes menaçantes, les policiers pris pour cibles et empêchés de nous protéger. Je vois les délinquants, les casseurs, les fondamentalistes, les racialistes réécrire l’histoire et imposer leur dictat jusqu’au centre de Paris. Je vois des syndicats marxistes et révolutionnaires bloquer et affaiblir le pays alors qu’ils sont qu’une représentativité marginale. Je vois l’islamogauchisme considérer que la seule violence légitime n’est pas celle de la police, mais celle des insurgés contre la démocratie, l’État de droit, la laïcité et bien d’autres valeurs de la République. Je vois l’extrême gauche et l’extrême droite se ressembler de plus en plus : à quand leur alliance pour faire tomber les forces démocrates de la République ?

En tant que Président de la République élu au suffrage universel, en tant que chef de l’État, je suis garant de la bonne marche de la France, de la sécurité, de la liberté, de la prospérité, de la santé des Français.

Depuis que j’ai pris mes fonctions, je me bats pour réformer la France en profondeur.

Mais comme je l’avais déjà dit, la France n’est pas réformable.

Oui, nous avons échoué à réformer la France. Nous avons posé la vision, montré le chemin, affirmé haut et fort cet esprit français de résistance et de combat qui rend possible le changement.

Mais le changement n’est pas encore au rendez-vous.

LA réforme conditionne pourtant notre survie comme puissance capable de protéger ses citoyens, d’assurer votre prospérité tout en réduisant les inégalités, de vous armer face au défi climatique et environnemental, bref pour faire entrer la France de plain-pied dans le monde d’après.

Une colère française a explosé. Fin 2018 et début 2019 avec les gilets jaunes. Fin 2019 et début 2020 avec la contestation de la réforme des retraites. Aujourd’hui avec une minorité de nos concitoyens qui se sentent opprimés et discriminés.

Face à vous, chers Compatriotes, je vous dis ce soir solennellement : non, je ne cèderai pas à la tentation du départ ou de l’exil.

Je n’assisterai pas les bras ballants au naufrage de notre pays. Je ne vous abandonnerai pas aux extrêmes, je ne baisserai pas les bras face à l’adversité, aux terribles difficultés de notre époque.

Je vois l’état de nos forces politiques et je sais que si je vous abandonnais, les extrêmes se disputeraient ma succession, avant peut-être de s’allier pour notre malheur. Alors la France sombrerait, comme partout dans le monde où de telles idées ont triomphé.

J’ai donc décidé de me donner les moyens, de nous donner les moyens de surmonter les obstacles innombrables qui se sont dressés depuis trois ans pour m’empêcher de conduire la réforme profonde que portait mon élection en 2017.

Je vous annonce donc que, après en avoir informé le président du Sénat qui en assurera l’intérim, je démissionne de la présidence de la République. Dans un délai de 20 à 35 jours, une nouvelle élection présidentielle sera organisée.

Mais je ne vous quitterai pas et je me représenterai donc à votre suffrage.

Je vous proposerai un nouveau contrat politique et social pour rendre à la France sa grandeur et aux Français leur joie, leur optimisme, leur fierté. Je veux que nous nous dotions de tous les outils pour mener à bien le défi de faire entrer la France dans le monde d’après.

Cette fois-ci, si vous me faites confiance, c’est en cent jours, au moyen de projets de loi qui seront rédigés, prêts à être votés dès le lendemain de mon élection, et d’un référendum instaurant une sixième République, que nous débloquerons enfin les clés de notre avenir commun.

Mon ambition ne sera pas seulement de vous proposer des institutions plus démocratiques et plus efficaces, mais de réformer en profondeur notre administration, toute l’organisation de nos services publics et celle des partenaires sociaux. La réforme de l’Etat et la libération des forces vives de la nation, contre tous les corporatismes qui l’étouffent, seront les deux révolutions de ce nouveau contrat.

Je souhaite associer le plus de forces politiques non extrémistes à ce grand dessein. Nous serons opposés lors de la campagne électorale, mais je suis convaincu que nous nous retrouverons pour sauver la France et restaurer sa grandeur.

Françaises, Français, chers compatriotes, nous allons refonder la France et relever ensemble un défi sans précédent.

Un Haut Comité pour la Refondation de la République comme je l’avais suggéré dans l’un de mes précédents discours, sera mis en place pour jeter les bases de cet avenir.

Avant la fin de l’année, la France sera sur les rails du succès, et avant la fin de mon nouveau mandat, si vous m’accordez votre confiance, elle sera la première puissance européenne et la première puissance écologique, pour le plus grand bien de chacun d’entre vous.

Depuis mon entrée dans la vie politique, le général de Gaulle, à qui nous rendrons hommage le 18 juin prochain à Londres, inspire mes pas politiques. Que sa force, sa grandeur, son idée de la France guident nos pas dans les prochaines semaines, décisives pour l’avenir de notre pays. Une fois de plus, la France a rendez-vous avec son histoire !

Je ne vous dis pas AU REVOIR mais à très bientôt !

Vive la République, vive la France.

Emmanuel Macron