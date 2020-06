Du jamais vu sous la Vème République : fumigènes et manifestation devant l’Elysée !

On n’avait jamais vu cela sous la Vème République : une manifestation, en l’occurrence de représentants syndicaux de la police, descendre l’avenue de Marigny qui longe le Palais de l’Elysée pour oser tenir une conférence de presse sauvage place Beauvau devant le ministère de l’Intérieur. A une autre époque, Emmanuel Macron, apprenant la nouvelle, serait accouru au devant des plaignants et les aurait « affrontés » de visu et en direct. Mais c’était une autre époque. Conquérir le pouvoir n’exige pas les mêmes talents que l’exercice du pouvoir…

Fumigènes et photos exclusives d’un moment inédit de l’histoire politique récente qui pourrait donner à penser que la République ressemble de plus en plus à un tigre de papier…

Michel Taube